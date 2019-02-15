Перспективна пара: у 5-річної доньки Кім Кардашьян з'явився наречений

У Норт з'явився завидний наречений, який підносить їй дорогі подарунки

Похоже, дочь звезды реалити-шоу Ким Кардашьян и рэпера Канье Уэста, невзирая на юный возраст, уже начала устраивать свою личную жизнь и обзавелась завидным женихом. Им оказался ни кто иной, как сын рэпера Consequence Кайден. Фото парочки опубликованы на его странице в Instagram.

7-летний возлюбленный девочки регулярно задаривает ее подарками и с удовольствием проводит время с юной невестой. На одном из снимков он обнял за плечи нарядную Норт, а на другом сидит с ней на скамейке и заливисто смеется.

Фото: Норт и Кайден (instagram.com/caiden817)

"Норт, Сэйнт и я отлично провели время на игровом центре. Это было так весело", - отметил мальчик.

Фото: Норт, Сэйнт и Кайден (instagram.com/caiden817)

Похоже, что и подарок ко Дню Влюбленных, который Кайден держит в руках также был предназначен его возлюбленной из знаменитой семьи, хотя самой дамы сердца на фото и нет. "Любовь в воздухе", - заверил юный романтик.

Фото: жених Норт Кайден (instagram.com/caiden817)

Надо сказать, что подарки 5-летней красавице Кайден делает совсем не детские. Так, на одном из фото он запечатлен с пакетиком, на котором виднеется надпись Tiffany & Co. "Передаю привет Норти. Малышка, скоро увидимся!" - заявляет парень.

Фото: жених Норт Кайден (instagram.com/caiden817)

Фото: жених Норт Кайден (instagram.com/caiden817)

Семья Норт, как оказалось, совсем не против перспективного будущего зятя. На одном из фото вместе с мальчиком запечатлены Ким и Канье, а это значит, что путь к сердцу родителей невесты он уже нашел.

Фото: Ким Кардашьян, Канье Уэст и жених Норт Кайден (instagram.com/caiden817)

Напомним, что Ким Кардашьян переживает сейчас не лучшее время – у звезды реалити-шоу обострилось хроническое заболевание.

Ранее Ким Кардашьян закатила громкую вечеринку для младшей дочери Чикаго, пригласив сказочных персонажей.

К слову, недавно Ким Кардашьян решилась на кардинальную смену имиджа и показала свои эксперименты со внешностью.