Персональний тренер Кім Кардашян показала ефективні вправи

Фото: Кім Кардашьян (instagram.com/kimkardashian)

Меліса Алькантара, яка тренує Кім, на своєму прикладі показала, як проходять їхні щоденні заняття

В той час, як хейтеры намагаються викрити Кім Кардашьян у використанні фотошопу в своєму Instagram-блозі, знаменитість продовжує публікувати звіти зі своїх тренувань.

На своїй сторінці в соціальній мережі, вона нещодавно опублікувала stories зі своїм персональним тренером Мелісою Алькантара. Тренування плечей, кардіо-тренування, ABS – це не повний список того, що доводиться робити зірці в залі.

Тренер Кім - Меліса Алькантара приділяє увагу всім проблемним зонам (скріншот: instagram.com/kimkardashian)

Мати трьох дітей останнім часом дійсно виглядає чудово, і дорікнути її в фотошопі не представляється можливим, так як вона регулярно ділитися зі своїми шанувальниками відео з червоних доріжок, вечірок і свого бутіка.

"Це те, що вона примушує мене робити", - підписала відео Кім (скріншот: instagram.com/kimkardashian)

Тим не менш, відео та фото з її тренувань в її Instagram стали з'являтися все частіше, можливо, зірка реаліті-шоу до чогось готується.

Меліса Алькантара дає поради, як правильно дихати під час тренування (скріншот: instagram.com/kimkardashian)

Примітно, що зі своїм тренером Мелісою, Кім знайома вже 6 років, і завдяки складеній їй програмі харчування і тренувань, Кардашьян легко скидає кілограми після вагітності.

Нещодавно ми писали про те, що Кім Кардашьян та її чоловік, репер Каньє Уест незвично відсвяткували триріччя свого сина Сейнта. Декількома фото зіркова пара поділилася на своїй сторінці в Instagram.

Нагадаємо, Хлое Кардашьян, що вісім місяців тому народила дитину, похизувалася стрункою фігурою в купальнику в соцмережах.

Крім того, нещодавно Кім Кардашьян показалася перед фанатами практично голою. Вона поділилася відвертим фото у своєму блозі, на якому позує топлес.

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