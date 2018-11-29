"Передивляюся і плачу": Бабкін емоційно відреагував на кліп учасниці "Жіночого кварталу"

Сергій Бабкін опублікував на свою сторінку в Instagram пост, в якому емоційно відреагував на новий кліп VERA KEKELIA (учасниця "Жіночого кварталу") і DUDA на спільну пісню "Тобі".

"Ви вже бачили це? Це картина! Це справжнє! Це мистецтво! Ми в цілковитому захваті! Плачемо від гордості! Плачемо від цього! Кілька разів переглядаю і кожен раз плачу - зачіпає дуже! Любимо вас нескінченно! Ви - наші роднулічки! Пишаємося! Всім обов'язково до перегляду!" - написав у мережі Бабкін.

Відзначимо, що цю композицію виконавці випустили до першої річниці весілля.

У кліпі Віра і Рома зіграли пару, яка, перебуваючи в одному будинку, не бачить одне одного.

Немов в паралельної реальності, кожен живе своїм життям, не помічаючи нічого навколо. Герої заглиблюються у свій внутрішній світ, поки випадковий дотик не змінює їх життя, давай шанс знайти щастя.

"Через історію у кліпі ми хотіли донести ідею того, що часто люди живуть, не помічаючи інших. Переживаючи свої невдачі, сумніви, концентруючись лише на собі, ми втрачаємо можливість стати щасливішими, зустріти «того самого» людини і змінити своє життя. А потрібно лише відкритися світу і навчитися помічати прекрасне навколо себе", - каже співачка VERA KEKELIA.

Зйомки кліпу проходили в мальовничих українських Карпатах серед гір і яскравого осіннього лісу. DUDA зізнався, що знімальній групі доводилося долати складні погодні умови і сильний холод:

"Пейзажі високо в горах були просто приголомшливими. Такого раніше я не бачив ніколи. Але тумани, ожеледь вранці і холод утруднювали зйомки. Найскладнішими були сцени у воді. При температурі повітря 2-5 градусів ми знімали в крижаному гірському водоспаді. Потрібно було перебувати там до 20 хвилин. Чесно, зуб на зуб не потрапляв, і навіть гідрокостюм не допомагав".

Режисером-постановником кліпу виступила Леся Подолянко, оператор - Євген Усанов. Автором тексту і музики композиції є DUDA.

Виконавці також розповіли про долю золотої рибки, яка присутня в кліпі.

"Рибка, яку Віра годує в кліпі, жива і здорова. Ми дуже переживали за неї з-за холоду, але вона цілою і неушкодженою повернулася в зоомагазин", - говорить DUDA.

Нагадаємо, Сергій Бабкін розповів про свій відпочинок в Туреччині.

Також Сергій розповів про НП напередодні зйомок у фільмі Зеленського.

Крім того, Бабкін зізнався, за що отримував наганяй від батьків в дитинстві.

Що ви не знали про Тіну Кароль