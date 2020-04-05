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Перевертаємо все з пацанами: MONATIK розповів про ненудний карантин з дітьми

Lite » Новини шоу-бізнесу 05.04.2020 - 10:58
Перевертаємо все з пацанами: MONATIK розповів про ненудний карантин з дітьми
Фото: Дмитро Монатік (instagram.com/monatik_official)

Артист вчить малюків трюкам і читає їм казки

MONATIK, він же Дмитро Монатік відповідально дотримується режиму самоізоляції і залишається вдома разом з близькими - дружиною Іриною і синами. На час карантину потрапив і день народження артиста - 1 квітня йому виповнилося 34 роки. Святкування відбулося в тісному сімейному колі, а також виконавець присвятив вірш коронавирусу і зачитав його на відео. Загалом, він на карантині явно не сумує! В інтерв'ю "Світському житті" Монатік розповів, чим займається з дітьми вдома.

Співак зізнався, що із задоволенням влаштовує чотирирічному Данилу і трирічному Платону цікаві естафети і вчить їх трюкам - не забувайте, що Дмитро ще й прекрасний танцюрист.

"Ми будуємо будинки з диванів, перевертаємо все з пацанами. Ми придумуємо якісь естафети, викладаємо іграшки і перебігаємо їх на час", – розповів артист.

Також MONATIK додав, що хлопчики вже добре навчилися стрибати на батуті, який є у них у дворі їхнього приватного будинку.

"Причому у нас вже є один ритм. Вони вже роблять деякі трюки. Старший вже майже навчився стояти на голові. Зараз у нього вже буде другий рівень – вчитися стояти на руках. А після цього можна вже робити дуже класні речі. Я йому даю те, що я можу показати і що їй може бути цікаво", – поділився знаменитість.

Відео: сини Дмитра Монатіка (instagram.com/irinamonatik)

А ще Монатік кожен день перед сном читає з синами "Страшилу з країни Оз".

"Мені читали весь час. Я слухав і вірив у добро, що happy end завжди є, тому що казки саме це виховують. Я дуже хочу, щоб вони теж розуміли, що добро є, його потрібно дарувати і тоді воно буде повертатися до тебе", – зізнався мультиартист.

Крім того, саме Платон і Даня відповідають за їх собаку і доглядають за нею.

Перевертаємо все з пацанами: MONATIK розповів про ненудний карантин з дітьми

Фото: Дмитро Монатік з синами (instagram.com/monatik_official)

Нагадаємо, раніше MONATIK з дружиною показали як долучають дітей до мистецтва - пара показує синам мюзикли.

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