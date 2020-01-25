Перестав її шукати: Макс Барських відверто висловився про особисте життя

Макс Барських (фото: прес-служба артиста)

Музикант став обличчям обкладинки популярного видання про зірок в об'єктиві українського fashion фотографа Ярослава Бугаєва

За місяць до старту другого світового туру Nezemnaya 2020, самий ротуємий український артист за версією TopHit і десятиразовий володар платинових дисків закриває всі гештальти минулого року у відвертому інтерв'ю журналістам «Отдохни». Музикант, який дотримується більш інтровертивного способу життя поза сценою і досить стриманий у відповідях про особисте життя, розкривається читачеві з несподіваної точки зору. Найцікавіші цитати про особисте, дітей, кулінарних здібностях і висновках 2019 року наводимо нижче:

«З точки зору відносин цей рік був дуже спокійний. 90 відсотків свого часу я присвятив творчості та написанню музики. Решта 10 пішли на проведення часу з сім'єю, друзями і близькими мені людьми. Висновок 2019 року – свою любов поки не зустрів і усвідомив, що перестав її шукати. Я вірю, що вона сама мене знайде в певний момент життя, коли я менше всього буду чекати», - каже Барських.

У березні тобі виповниться 30 років. Хто тебе найбільше дошкуляє питаннями про одруження й дітей — журналісти чи батьки? Що відповідаєш на подібні питання?

Напевно, найбільше батьки (посміхається). Але я слабо піддаюся на будь-який вплив з боку оточуючих і чітко переконаний у своїх бажаннях. На даному етапі я не можу приділяти належну кількість часу своїй майбутній сім'ї, тому й не прагну до якнайшвидшого її придбання. Я живу на дві країни і левову частку свого часу проводжу або в літаку, або на сцені. Яке майбутнє може чекати такі стосунки на відстані? Рано чи пізно тобі все одно доведеться зробити вибір. Але я впевнений, що в моєму житті обов'язково настане етап, коли мені цілком захочеться зануритися в сімейні справи і присвятити всі 90 відсотків, які я зараз витрачаю на роботу і музику, приділити рідним і близьким. До того ж, я б не хотів, щоб моє батьківство обмежилося лише біологічним фактором. В моєму розумінні тато – це людина, яка відкриває дитині світ і сам живе світом дитини. Коли зрозумію, що досяг всього, чого хотів, у творчості – займуся сім'єю.

У мене досить велика сім'я: два племінника і дві племінниці абсолютно різних віків. Також на підході мій внучатий племінник, тобто зовсім скоро я стану двоюрідним дідом (посміхається), тому в житті мене оточує багато дітей і дитячої любові. Так як ці діти не мої, мені дістається від них найкраще – вони не встигають мене емоційно виводити з себе і завжди надихають дитячою енергією у своєму кращому її прояві.

Якщо тебе закрити на кухні на добу, що можеш приготувати? Є фірмова страва від Макса Барських?

Я люблю готувати курячий суп. Він виходить у мене найкраще і чомусь дарує відчуття літа. А ще можу спекти пляцок. Мамині пиріжки – це асоціація з будинком, сім'єю і дитинством. Після того, як я переїхав у Київ і повертався в Херсон або провідати маму, або з концертами вона завжди наготавливала цілий тазик пиріжків з різними начинками - з картоплею, капустою, джемом, маком: для мене, для брата і сестри. Це перше частування, яке завжди подається до столу разом з її фірмовим борщем. Оскільки мама залишилося жити в Херсоні, то я попросив її навчити мене їх готувати. Я випікаю вкрай рідко, але коли це відбувається, моя хатня працівниця завжди береться за голову. Тому що сама нецікава частина готування моїх кулінарних шедеврів дістається їй (посміхається). Але зате пиріжки виходять смачними, і, коли я пригощаю ними у тому числі і будинок працівницю, мені завжди прощається безлад на кухні, який я залишаю.

Нагадаємо, раніше Дмитро Комаров зізнався, як підтримує стосунки на відстані з молодою дружиною.