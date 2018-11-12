"Переплутала Вас з Сонею": Брежнєва вразила шанувальників стильним вбранням

Фото: Віра Брежнєва (instagram.com/ververa)

Співачка продемонструвала незвичайний образ

Українська поп-співачка, актриса, телеведуча, колишня учасниця групи "ВІА Гра" Віра Брежнєва, яка раніше розповідала про зйомки кліпу, продемонстіровала шанувальникам стильний образ на своїй сторінці в Instagram.

Артистка продовжує переконувати прихильників у тому, що у неї бездоганний смак, шокуючи стильними нарядами. На фото Брежнєва з'явилася у чорно-білому піджаку в смужку і капелюшці, яка ідеально доповнила образ.

Фото: (instagram.com/ververa)

Шанувальникам такі зміни Віри припали до душі, деякі зазначили, що на фото співачка виглядає дуже молодо, через що її легко можна сплутати з дочкою:

Скріншот поста: (instagram.com/ververa)

Нагадаємо, що популярна українська співачка Віра Брежнєва зробила спільне селфі з культовим канадським виконавцем Джастіном Бібером і його нареченою Хейлі Болдуін.

До речі, Віра Брежнєва, яка днями вразила шанувальників знімками з доньками, зараз знаходиться у Лос-Анджелесі. Фото з цього американського міста співачка також ділиться в сторіс.

Раніше Віра Брежнєва знялася топлес для реклами, а також згадала свої шкільні роки, а разом з ними глузування однолітків, злидні, відсутність пристойного одягу, комплекси через зовнішність і бажання бути привабливою.

Віра Брежнєва: цікаві факти