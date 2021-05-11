Переоформив квартиру і не спілкується з дітьми: екс-дружина Узєлкова зробила зізнання про боксера

Колишня дружина боксера В'ячеслава Узєлкова, фітнес-тренер Марина Боржемська довго приходила до тями після розлучення . Жінка ростить двох дітей - сина Роберта і дочку Олівію, активно розвиває свою справу, багато працює, зняла квартиру у Вінниці і мріє накопичити на власне житло.

Про зміни в житті, виховання дітей і спілкування з екс-чоловіком вона розповіла у відвертому інтерв'ю в програмі " Зірковий шлях ".

Син боксера, Роберт, зізнався, що не хоче спілкуватися з батьком. "Я не маю затятого бажання з ним бачитися. Просто не хочеться..." - заявив хлопчик.

Виявилося, боксер заблокував сина в соцмережі. Хлопчик вже близько трьох місяців не спілкувався з батьком. В останній раз він з ним бачився, коли приводив в гості до тата сестричку Олівію.

"Роберт зводив до її Слави. Тому що Оливка хотіла піти в ту квартиру і написала йому. Він сказав, що є година і вони можуть побачитися. І Роберт завів сестру, тому що я в той час якраз працювала", - розповіла Марина.

Марина вважає найбільшою цінністю дітей (фото: instagram.com/uzelkova.marina)

Про те, чи допомагає спортсмен сім'ї матеріально, вона вважала за краще промовчати, але зазначила, що на Новий рік батько привітав дітей і подарував їм гроші.

Що стосується спільно нажитого майна, то їх загальну квартиру на прохання Узєлкова переоформили на його матір.

"Навіть нотаріус сказала: "Я ще такого не бачила! Що б людина на таку справу йшла з таким настроєм. Ти ж вся світишся!" Я кажу: "Так. Тому що, напевно, я віддаю те, що я повинна віддати. Тому що найцінніше у мене вже є – діти", – зізнається Марина.

Марина розповіла про стосунки з екс-чоловіком

Дочка всіляко підстьобує маму до походів на побачення, а син також не проти, щоб жінка налагодила особисте життя і була щаслива з гідним обранцем.

Серце Марини відкрито для нових відносин. Вона мріє про самодостатнього чоловіка, внутрішнього зрілого, який вміє поважати чужу свободу і готовий до серйозних стосунків і відповідальності.