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"Передає мій стан": Різатдінова у прозорій сукні розсекретила номер для Танців з зірками 2019

Lite » Новини шоу-бізнесу 07.09.2019 - 18:32
"Передає мій стан": Різатдінова у прозорій сукні розсекретила номер для Танців з зірками 2019
Анна Різатдінова (фото: instagram.com/anna_rizatdinova)

Гімнастка зізналася, що її номер буде дуже особистим

Ганна Різатдінова захопилася шоу Танці з зірками 2019 і присвячує чимало часу репетиціям, повністю віддаючись підготовці до нових номерів. Українська гімнастка годинами проводить в залі. Навіть незважаючи на травму (спортсменка пошкодила в залі ребро), вона гідно станцювала фрістайл зі своїм партнером Олексадром Прохаровым і показала бекстейдж репетиції. Анна запевняє, що новий номер, який глядачі зможуть оцінити вже в неділю, 8 вересня, буде не менш видовищним, адже на головному паркеті країни вона розповість особисту історію.

Гімнастка опублікувала на сторінці в Instagram фото, на якому позує в прозорій чорній сукні з великою кількістю рюшів і воланів. Вона сидить у кріслі, прийнявши вільну позу. Природний макіяж довершив і без того яскравий образ спортсменки, не відволікаючи уваги від ефектного вбрання.

"Ось і тиждень майже пролетів. Буквально за один день ми знову зустрінемося з вами на головному паркеті країни. Можу сказати, що наш танець з Олександром Прохаровим буде повністю передавати мій стан на даний момент. Це буде справжня історія. Я щаслива, що можу поділитися зі світом своїми почуттями. Таке враження, що слова з пісні були написані спеціально для мене", - написала Ганна.

&quot;Передає мій стан&quot;: Різатдінова у прозорій сукні розсекретила номер для Танців з зірками 2019

Ганна Різатдінова (фото: instagram.com/anna_rizatdinova)

Підписники гімнастки запевнили, що їм не терпиться оцінити номер пари, а також не залишили спортсменку без компліментів.

  • Аня, ти просто шикарна
  • Стильно, красиво
  • Аня, ви молодчинка!
  • Красуня
  • Ви - прекрасні!
  • Ви така гарна в цьому вбрані.
  • Дуже чекаємо!

Скріншот коментарів

До речі, Олег Винник зробив Анні Різатдіновій пропозицію працювати в його шоу після видовищного номери у другому ефірі Танців з зірками.

Щоб не "вилетіти": як учасники готуються до третього ефіру Танці з зірками 2019 Гімнастика з зірками: Анна Різатдінова здивувала незвичайною репетицією до Танці з зірками 2019
Новини України Анна РизатдиноваТанцы со звездами
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