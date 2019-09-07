"Передає мій стан": Різатдінова у прозорій сукні розсекретила номер для Танців з зірками 2019

Анна Різатдінова (фото: instagram.com/anna_rizatdinova)

Гімнастка зізналася, що її номер буде дуже особистим

Ганна Різатдінова захопилася шоу Танці з зірками 2019 і присвячує чимало часу репетиціям, повністю віддаючись підготовці до нових номерів. Українська гімнастка годинами проводить в залі. Навіть незважаючи на травму (спортсменка пошкодила в залі ребро), вона гідно станцювала фрістайл зі своїм партнером Олексадром Прохаровым і показала бекстейдж репетиції. Анна запевняє, що новий номер, який глядачі зможуть оцінити вже в неділю, 8 вересня, буде не менш видовищним, адже на головному паркеті країни вона розповість особисту історію.

Гімнастка опублікувала на сторінці в Instagram фото, на якому позує в прозорій чорній сукні з великою кількістю рюшів і воланів. Вона сидить у кріслі, прийнявши вільну позу. Природний макіяж довершив і без того яскравий образ спортсменки, не відволікаючи уваги від ефектного вбрання.

"Ось і тиждень майже пролетів. Буквально за один день ми знову зустрінемося з вами на головному паркеті країни. Можу сказати, що наш танець з Олександром Прохаровим буде повністю передавати мій стан на даний момент. Це буде справжня історія. Я щаслива, що можу поділитися зі світом своїми почуттями. Таке враження, що слова з пісні були написані спеціально для мене", - написала Ганна.

Ганна Різатдінова (фото: instagram.com/anna_rizatdinova)

Підписники гімнастки запевнили, що їм не терпиться оцінити номер пари, а також не залишили спортсменку без компліментів.

Аня, ти просто шикарна

Стильно, красиво

Аня, ви молодчинка!

Красуня

Ви - прекрасні!

Ви така гарна в цьому вбрані.

Дуже чекаємо!

Скріншот коментарів

До речі, Олег Винник зробив Анні Різатдіновій пропозицію працювати в його шоу після видовищного номери у другому ефірі Танців з зірками.