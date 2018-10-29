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"Перебор": Ані Лорак похвалилася армією підписників, а її звинуватили у використанні фотошопу

Lite » Зірки 29.10.2018 - 21:27
Фото: колаж РБК-Україна
Фото: колаж РБК-Україна

Кількість підписників співачки в соціальній мережі досягла позначки 4,5 мільйона осіб

Опальна знаменита українська співачка Ані Лорак (Кароліна Куєк), яка активно виступає в Російській Федерації, опублікувала нове фото на честь того, що кількість її підписників у соціальній мережі досягла позначки 4,5 мільйона осіб. У своєму Instagram артистка подякувала шанувальникам.

На знімку співачка позує у відвертому блискучий боді з чорними паєтками та білій хутряній накидці.

&quot;Перебор&quot;: Ані Лорак похвалилася армією підписників, а її звинуватили у використанні фотошопу

Ані Лорак (Фото: instagram.com/anilorak)

У коментарях до публікації підписники Лорак з одного боку захоплюються її прекрасним зовнішнім виглядом, а з іншого - дорікають зірці у використанні фотошопу:

"Струнка!";

"Мила";

"Найкрасивіша жінка в світі";

"Яка ж красуня";

"Перебор";

"Ну вас же бачать наживо люди, навіщо стільки фотошопу?";

"Ніжки по-моєму відфотошоплені";

"У жінці можна відфотошипи все, крім втомлених і несчасных очей";

"Кароліна! Не забувай хто ти і з якої родини";

&quot;Перебор&quot;: Ані Лорак похвалилася армією підписників, а її звинуватили у використанні фотошопу&quot;Перебор&quot;: Ані Лорак похвалилася армією підписників, а її звинуватили у використанні фотошопу

Скріншот: instagram.com/anilorak

Раніше повідомлялося, що передплатники 40-річної зірки викрили її в депресії.

Також ми писали про те,що нещодавно артистка представила своє шоу "Діва" в Єкатеринбурзі в РФ.

Нагадаємо, нещодавно відома українська гімнастка, олімпійська чемпіонка Лілія Подкопаєва зазначила, що опальна співачка Ані Лорак залишається частиною її сім'ї.

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Відео: РБК-Україна

Новини України Ані Лорак
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