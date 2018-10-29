"Перебор": Ані Лорак похвалилася армією підписників, а її звинуватили у використанні фотошопу

Кількість підписників співачки в соціальній мережі досягла позначки 4,5 мільйона осіб
Опальна знаменита українська співачка Ані Лорак (Кароліна Куєк), яка активно виступає в Російській Федерації, опублікувала нове фото на честь того, що кількість її підписників у соціальній мережі досягла позначки 4,5 мільйона осіб. У своєму Instagram артистка подякувала шанувальникам.
На знімку співачка позує у відвертому блискучий боді з чорними паєтками та білій хутряній накидці.
Ані Лорак (Фото: instagram.com/anilorak)
У коментарях до публікації підписники Лорак з одного боку захоплюються її прекрасним зовнішнім виглядом, а з іншого - дорікають зірці у використанні фотошопу:
"Струнка!";
"Мила";
"Найкрасивіша жінка в світі";
"Яка ж красуня";
"Перебор";
"Ну вас же бачать наживо люди, навіщо стільки фотошопу?";
"Ніжки по-моєму відфотошоплені";
"У жінці можна відфотошипи все, крім втомлених і несчасных очей";
"Кароліна! Не забувай хто ти і з якої родини";
Скріншот: instagram.com/anilorak
Раніше повідомлялося, що передплатники 40-річної зірки викрили її в депресії.
Також ми писали про те,що нещодавно артистка представила своє шоу "Діва" в Єкатеринбурзі в РФ.
Нагадаємо, нещодавно відома українська гімнастка, олімпійська чемпіонка Лілія Подкопаєва зазначила, що опальна співачка Ані Лорак залишається частиною її сім'ї.
Відео: РБК-Україна