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В пеньюарі і шовковому халатику: Настя Каменських показала ефектне відео з спальні

Lite » Новини шоу-бізнесу 20.05.2020 - 10:56
В пеньюарі і шовковому халатику: Настя Каменських показала ефектне відео з спальні
Настя Каменських (фото: instagram.com/kamenskux)

Співачка показала, в чому ходить вдома

Настя Каменських радує шанувальників квітучим виглядом і невгамовною енергією. Навіть на карантині співачка не нудьгувала сама і не давала нудьгувати іншим – запустила корисний онлайн-марафон, ділилася секетами свого способу життя і схуднення, заряджала потужною мотивацією і навіть випустила зворушливу пісню і кліп. Також артистка обожнює різні мережеві челленджі і стежить за трендами, тому контент на її сторінці завжди видовищний і актуальний. Так, Настя зняла коротке "постільне" відео, на якому як рукавички змінює домашні образи.

Ось вона в ніжно рожевому пеньюарі-шовковій сорочці з маскою для сну, потім вже з'являється в кадрі в білому шовковому халатику з рушником на голові і патчами під очима. Наступний кадр – затишний образ в сорочціі з журналом в руках. Також Настя показала, що вона справжній меломан – в навушниках і світшоті вона д рухається в так мелодії і біту, а потім п'є каву з чашки та підморгує фанам з екрану.

"Моя спальня, як і раніше, найкраще місце у всьому домі", - залишила підпис англійською Настя.

В коментарях прихильники оцінили кумедний відеомонтаж під своєю улюбленицею в головній ролі і захоплювалися її зовнішністю і талантом.

  • Ти така красива
  • Настя вогонь
  • Красоточка
  • Круто
  • Красива, завжди
  • Яка ж ти талановита!
  • Такий прекрасний заряд енергії, спасибі, ви сонце
  • Настя! Ти супер! Просто будь собою
  • Настя як завжди просто супер

Скріншот коментарів

Раніше Настя Каменських показала кокетливі фото прямо з ліжка і влаштувала фотосет в спальні.

Автор: Аня Бойчук

Теги Новини України Настя Каменських
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