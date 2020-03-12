Павло Зібров зізнався, що вони з дружиною Мариною втратили дитину

Марина і Павло Зіброви (фото: соцмережі артиста)

Павло Зібров зважився на відверту розмову про дуже особисте

Після невдалого першого шлюбу Павло Зібров довго не міг наважитися на серйозні стосунки. У рубриці «Кава з перцем» програми «Зірковий шлях», яка виходить на каналі «Україна», співак розповів, як його другій дружині Марині вдалося затягнути його до РАЦСу та як подружжя пережило викидень.

За словами артиста, після розлучення з першою дружиною страх перед новими серйозними стосунками він переборював майже 10 років.

«Тільки я бачив, що заходило дуже далеко, і жінка вже приходить до мене, залишає тапочки і зубну щітку, розумів, що це надовго. Казав, що їду на гастролі – звісно, брехав. Тому що боявся я цих стосунків. Що знову буде шлюб, знову буде гаряче, щось там буде не те. Тому старався, щоб не було в мене довгих стосунків з жінками», – поділився Павло Зібров з журналістами каналу «Україна».

Однак Марині все ж вдалося затягти Павла до РАЦСу. Жінка поставила питання руба.

«Вона сказала: «Так, Паша, ти оприділяйся, ми вже рік зустрічаємось. Або ти береш мене заміж, або он чемоданчик твій в кутку, бери і шуруй на свої Новобеличі». Я відповів: «Я подумав, навпроти он РАЦС, давай завтра ідемо розписуватися».

Павло Зібров з сім'єю (фото: instagram.com/pavlo_zibrov)

І в Марини, і в Павла були сини від перших шлюбів. Та спільну дитину подружжя народило не одразу.

«Не получалось у нас якось. У нас перший зрив був, плід не тримався, на жаль. І ми страшенно були розстроєні через це. Термін був невеличкий, 2-3 місяці, мабуть. Це трагедія, коли ти чекаєш, тим паче ти уже досить дорослий, тобі вже не 18, не 20. Ми розуміли, що з кожним роком це все складніше і складніше», – відверто розповів артист у рубриці «Кава з перцем» програми «Зірковий шлях».

Тоді подружжя у розпачі звернулося до друга-цілителя.

«Він якусь водичку заряджав, дав її попити, якісь записочки писав, ієрогліфи, ми не знаємо. Проходить місяць, Марина каже: «Мені здається, я завагітніла», – пригадав Зібров в ефірі каналу «Україна». А через 8 місяців у них народилась донька Діана.