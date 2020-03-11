Павло Зібров відверто висловився про зраду першої дружини: Розумів, що втрачаю себе

Павло Зібров (фото: instagram.com/pavlo_zibrov)

Зібров зізнався, що навіть відвідував в той момент психолога

Павло Зібров нещодавно відсвяткував срібне весілля з дружиною Мариною. Та виявляється, перший шлюб артиста закінчився дуже драматично. У рубриці «Кава з перцем» програми «Зірковий шлях», яка виходить на каналі «Україна», співак зізнався, як заскочив колишню дружину з коханцем та хто допоміг йому пережити зраду.

З першою дружиною Тетяною Зібров познайомився під час навчання у Київській консерваторії. На курс молодша піаністка одразу запала в серце Павла. І через рік він зробив їй пропозицію. Однак за загадкових обставин усього через два роки їхня сім’я розпалася. Про причину розлучення співак мовчав майже 40 років. І нарешті наважився розкрити цю таємницю:

«Я був в армії в цей час, проходив строкову службу після консерваторії. Моя дружина Тетяна закохалася у свого студента. Вона була викладачем у студії при капелі бандуристів. Я просто відчув прохолоду. Бачу, що не виходить у нас. Спільно ми не можемо ні на кухні, ні в ліжку, ніде не можемо. Місяць, другий, третій. Я хотів примиритися, поговорити. Але розмова не складалася. Вона сказала – я тебе розлюбила», – ошелешив Павло Зібров в ефірі каналу «Україна».

Павло Зібров з сім'єю (фото: instagram.com/pavlo_zibrov)

На той час у подружжя вже був дворічний син Сергій. Павло намагався врятувати шлюб, хоча б заради дитини. Однак Тетяна була невблаганна.

«Я казав: «Я змінюся, стану кращим, яким ти хочеш». У нас вже народився хлопчик, син. «Ну це нічого не міняє в наших стосунках, я з тобою жити не хочу і не буду», – пригадав артист непросту розмову з першою дружиною та вразив зізнанням, як згодом заскочив її з коханцем. – Я випадково йшов біля її роботи і побачив, як вона виходить з цим хлопцем з роботи. І вони взялись за ручки, обнялись, поцілувались. Я сховався за дерево і дивився на оцю трагікомедію. Боже, і тоді мене 220, як то кажуть, пройняло. Я зрозумів, що вона мене розлюбила, тому що вона любить іншого. Це її вибір. Дорослий вибір. Все, я прийшов у цей вечір додому, зібрав 2 свої валізи, викликав таксі і переїхав на кімнату, яку знімав».

Після розлучення Зібров ще довго не міг прийти до тями. Чоловікові навіть довелося звернутись за допомогою до професіоналів.

«Була трагедія, десь місяців 8. Я тоді і до психологів ходив, тому що в мене з нервовою системою був такий розлад. Почав багато курити, на стакан сідати і розумів, що себе втрачаю, – відверто розповів артист у рубриці «Кава з перцем» програми «Зірковий шлях» і додав, що тоді не втратити себе остаточно йому допоміг колишній тесть. – Тесть боронив, як то кажуть, і все. Був за мене, переживав страшенно».

Коли Павло розійшовся з Тетяною, їхньому сину було всього 2 роки. Співак каже, що спершу колишня дружина навіть просила, щоб він дозволив виховувати їхнього сина в новій родині.

«Було спочатку таке, мовляв у них нова сім’я, Тетяна казала: «Відійди в сторіночку, ми будемо доглядати за сином», навіть просила, щоб я дозволив взяти прізвище нового чоловіка. Але я не дав дозвіл – він народився Зібровим і буде Зібровим. Зараз ми з сином спілкуємось на день народження, на якісь свята, він іноді приїжджає на дачу на шашлики».

Нагадаємо, раніше Білик, Полякова, Зібров та інші зірки розповіли про містику і знаки у своєму житті.