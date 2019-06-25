Пацан-красень: Потап захопив "молодецьким" образом в штанях з підкатами і рожевій футболці

Потап продовжує приємно дивувати і захоплювати шанувальників зовнішнім перетворенням після свого весілля з Настею Каменських. Нагадаємо, що пишне весілля пройшло 23 травня. Свято провели на території одного з ресторанних комплексів під Києвом. При цьому прихильники пари не втомлюються підкреслювати, що відкритість і закоханість їм до лиця, особливо змінився Потап. Український музикант помітно схуд, а також трохи змінив свій стиль.

Так, на instagram-сторінці Потап показала шанувальникам нове фото, на якому позує в ультра стильному літньому вбранні. На реперові укорочені білі брюки з підкатом, рожева футболка з кишенею, чорні мокасини з білою підошвою. Довершують образ аксесуари – окуляри-авіатори, годинник і білий браслет. Вийшов образ "на стилі".

При цьому нове фото Потап супроводив інтригуючим і надихаючим підписом:

"Всіх Люблю, навіть якщо вам здається, що це так", - пише Потап.

Стильний Потап (фото: instagram.com/realpotap)

Шанувальники Потапа поспішили залишити свої відгуки під його новим фото:

"Потап, ти хороший, добрий. Насті дуже пощастило з тобою. А тобі з Настею"

"Красунчик!"

"Льоша, ти красавчик"

"Який пацан"

На висоті, молоток"

"Штани відкати - вода зійшла. Красавчег!"

"Ай, красень"

"Мені подобається, як Потап одягається"

"Ухх ти, на спорті! Fresh looking"

Скріншот коментарів: instagram.com/realpotap

До речі, Потап любить показувати шанувальникам свої модні луки. І стиль музиканта дійсно трохи змінився – в бік більшої яскравості.

Стильний Потап (фото: instagram.com/realpotap)

Нагадаємо, до цього Потап розчулив романтичним фото з Настею Каменських. Шанувальники пари зазначили, що на цьому знімку Потап і Настя дійстно дуже щасливі разом!

Також Настя Каменських і Потап зворушили романтикою в мережі. Співачка зворушливо назвала коханого своїм "жабеням".