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Пацан-красень: Потап захопив "молодецьким" образом в штанях з підкатами і рожевій футболці

Lite » Новини шоу-бізнесу 25.06.2019 - 11:27
Пацан-красень: Потап захопив "молодецьким" образом в штанях з підкатами і рожевій футболці
Потап (фото: instagram.com/realpotap)

Потап, як завжди, - на стилі! Співак показав новий образ

Потап продовжує приємно дивувати і захоплювати шанувальників зовнішнім перетворенням після свого весілля з Настею Каменських. Нагадаємо, що пишне весілля пройшло 23 травня. Свято провели на території одного з ресторанних комплексів під Києвом. При цьому прихильники пари не втомлюються підкреслювати, що відкритість і закоханість їм до лиця, особливо змінився Потап. Український музикант помітно схуд, а також трохи змінив свій стиль.

Так, на instagram-сторінці Потап показала шанувальникам нове фото, на якому позує в ультра стильному літньому вбранні. На реперові укорочені білі брюки з підкатом, рожева футболка з кишенею, чорні мокасини з білою підошвою. Довершують образ аксесуари – окуляри-авіатори, годинник і білий браслет. Вийшов образ "на стилі".

При цьому нове фото Потап супроводив інтригуючим і надихаючим підписом:

"Всіх Люблю, навіть якщо вам здається, що це так", - пише Потап.

Пацан-красень: Потап захопив &quot;молодецьким&quot; образом в штанях з підкатами і рожевій футболці

Стильний Потап (фото: instagram.com/realpotap)

Шанувальники Потапа поспішили залишити свої відгуки під його новим фото:

  • "Потап, ти хороший, добрий. Насті дуже пощастило з тобою. А тобі з Настею"
  • "Красунчик!"
  • "Льоша, ти красавчик"
  • "Який пацан"
  • На висоті, молоток"
  • "Штани відкати - вода зійшла. Красавчег!"
  • "Ай, красень"
  • "Мені подобається, як Потап одягається"
  • "Ухх ти, на спорті! Fresh looking"

Пацан-красень: Потап захопив &quot;молодецьким&quot; образом в штанях з підкатами і рожевій футболці

Скріншот коментарів: instagram.com/realpotap

До речі, Потап любить показувати шанувальникам свої модні луки. І стиль музиканта дійсно трохи змінився – в бік більшої яскравості.

Пацан-красень: Потап захопив &quot;молодецьким&quot; образом в штанях з підкатами і рожевій футболці

Пацан-красень: Потап захопив &quot;молодецьким&quot; образом в штанях з підкатами і рожевій футболці

Пацан-красень: Потап захопив &quot;молодецьким&quot; образом в штанях з підкатами і рожевій футболці

Стильний Потап (фото: instagram.com/realpotap)

Нагадаємо, до цього Потап розчулив романтичним фото з Настею Каменських. Шанувальники пари зазначили, що на цьому знімку Потап і Настя дійстно дуже щасливі разом!

Також Настя Каменських і Потап зворушили романтикою в мережі. Співачка зворушливо назвала коханого своїм "жабеням".

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