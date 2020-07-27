Пасу задніх: Лілія Ребрик заінтригувала правдою про себе

Лілія Ребрик намагається бути максимально чесною та відкритою зі своїми шанувальниками – вона розмовляє з ними на особисті теми і ділиться порадами. Здавалося б, підписники ведучої знають про неї все! Але вона вирішила перевірити, наскільки добре обізнана її аудиторія, тому опублікувала топ-10 фактів про себе, але не всі з них виявилися правдою. Так, теледіва запропонувала вгадати, де ховаються неправдиві відомості про неї.

Текст Лілія супроводила ніжним портретним фото, на якому позує з легким макіяжем.

"10 фактів про мене! Знаю, що багато хто вже влаштовував цей флешмоб, а я зрозуміла, що щось пасу задніх! Виправляюся! Отже, 4 з цих фактів неправдиві. Вгадаєте які?

1. Моє справжнє ім'я я не Лілія.

Лілія Ребрик заінтригувала зізнаннями (фото: instagram.com/liliia.rebrik)

2. Вісь вже 10 років поспіль двічі на рік ми з Диким пакуємо валізи, відвозимо дітей до бабусь і влаштовуємо собі "медовий" тиждень! Їдемо вдвох на 5 днів кудись подалі від усіх! Торік, наприклад, були у Парижі та на Мальдівах.

3. Я не дотримуюсь жодних дієт. Я – відьма, солодке я їм в необмеженій кількості, але тільки до 12-ї, а ще не їм картоплю, моркву і буряк після 15-ї.

4. Я натуральна білявка - з дитинства.

5. Мій перший підзаробіток - зйомка в рекламі, де нас поливали водою і ми промокли наскрізь заплатили мені за це 150 гривень.

6.Я мріяла стати директором універмагу, а потім серйозно готувалася до вступу на медицинський. Акторство у мої життєві плани не входило.

7. 5 років я працювала радіоведучою на одній з чернівецьких радіостанцій, переїхала до Києва і знову пішла на радіо. А на телебачення потрапила через кілька років після цього абсолютно випадково.

8. Андрій не робив мені романтичної пропозиції. Ми гуляли у парку, жартували, сміялися і він ненароком запропонував одружитися. Весілля гучне ми теж не планували: хотіли зберегти все в таємниці.

9. У дитинстві батьки спочатку віддали мене на фігурне катання. І мені воно дуже подобалося. Мріяла граціозно кружляти на льоду і навчитися робити більман, аксель і арабеск, втім батьки забрали мене і віддали на гімнастику. І хоча про це я в своєму житті ніколи не пошкодувала, але фігурне катання і досі дивлюся з завмиранням серця і захоплююсь кожним рухом на льоду!

10. Для Діани ми не брали няню: ділили між собою обов'язки з догляду. Якщо не могли обоє бути з дитиною - хтось брав її з собою на роботу", - перерахувала зірка.

Шанувальники ділилися своїми припущеннями, але Лілія воліла тримати інтригу.

Раніше Лілія Ребрик потішила мережу кадром з дочками в ліжку.