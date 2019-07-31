"Пашу, як гужова коняка": Полякова жорстко відповіла на критику хейтерів з приводу своїх заробітків

Оля Полякова ніколи не залишається осторонь, коли її або її рідних починають критикувати. Зазначимо, що українська виконавиця дуже часто залишає коментарі на instagram-сторінці своєї 14-річної дочки Маші, якій також пишуть неприємні коментарі. Зіркова мама захищає свою дочку, не підбираючи виразів.

Але негативна хвиля хейтерів накрила і саму Полякову. Нагадаємо, що нещодавно Ольга опублікувала відео з майбутнього", в якому показала нову улюблену іграшку молодшої доньки Аліси – гіроскутер з голосовим управлінням. При цьому Полякова зазначила, що у своєму дитинстві вона про таке лише дізнавалася з фантастичних фільмів. І ось, фантастичне майбутнє вже настало.

Проте деякі підписники Олі залишили їй неприємні коментарі з приводу заробітку Полякової, зазначивши, мовляв, гіроскутер – дорога іграшка і не всі батьки можуть дозволити собі зробити такий подарунок дитині.

Полякова, як зазвичай, не промовчала. І записала відео, звернувшись до хейтерів!

"Може досить рахувати чужі гроші, починайте заробляти свої!" – підписала пост Полякова.

"Я виклала відео – екранізацію майбутнього з гіроскутером і з моєю Аліскою... Ви знаєте, дивуюся комментам! Люди пишуть про те, що я зажерлась і все таке. Хлопці, щоб "жерти" свій хліб, я даю 250-260 концертів на рік. Я працюю практично кожен день. Я не вилажу з машини і з аеропортів, я не бачу дітей, я працюю 24 години на добу. Я утримую величезний колектив, я плачу величезні зарплати і я плачу великі податки. Щоб заробляти свої гроші, я пашу як довбана гужова коняка! І ви б у моєму режимі не витримали б і місяця. Це абсолютно точно! Тому що якщо б ви витримали працювати так, то ви б і жили як я. Розумієте? Припиніть рахувати чужі гроші", - емоційно каже Полякова.

Відео: instagram.com/polyakovamusic

Нагадаємо, що 29 липня у Полякової стартувала довгоочікувана відпустка. І до речі, співачка проводить її більше, ніж активно. Приміром, Ольга не пропускає тренувань. І навіть тренується зі своєю донькою Машею.

Також нещодавно співачка записала на відео, як вона насолоджується моментами в лазні зі своїм чоловіком Вадимом. Полякова лежить топлес на лежаку, в цей час Вадим Поляков парить свою дружину березовими віниками. Після Полякова купувалася в прохолодному озері. А її донька Маша знімала це на відео.