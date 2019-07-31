ru
ua

"Пашу, як гужова коняка": Полякова жорстко відповіла на критику хейтерів з приводу своїх заробітків


Полякова настійно рекомендує не рахувати чужі гроші

Оля Полякова ніколи не залишається осторонь, коли її або її рідних починають критикувати. Зазначимо, що українська виконавиця дуже часто залишає коментарі на instagram-сторінці своєї 14-річної дочки Маші, якій також пишуть неприємні коментарі. Зіркова мама захищає свою дочку, не підбираючи виразів.

Але негативна хвиля хейтерів накрила і саму Полякову. Нагадаємо, що нещодавно Ольга опублікувала відео з майбутнього", в якому показала нову улюблену іграшку молодшої доньки Аліси – гіроскутер з голосовим управлінням. При цьому Полякова зазначила, що у своєму дитинстві вона про таке лише дізнавалася з фантастичних фільмів. І ось, фантастичне майбутнє вже настало.

Проте деякі підписники Олі залишили їй неприємні коментарі з приводу заробітку Полякової, зазначивши, мовляв, гіроскутер – дорога іграшка і не всі батьки можуть дозволити собі зробити такий подарунок дитині.

Полякова, як зазвичай, не промовчала. І записала відео, звернувшись до хейтерів!

"Може досить рахувати чужі гроші, починайте заробляти свої!" – підписала пост Полякова.

"Я виклала відео – екранізацію майбутнього з гіроскутером і з моєю Аліскою... Ви знаєте, дивуюся комментам! Люди пишуть про те, що я зажерлась і все таке. Хлопці, щоб "жерти" свій хліб, я даю 250-260 концертів на рік. Я працюю практично кожен день. Я не вилажу з машини і з аеропортів, я не бачу дітей, я працюю 24 години на добу. Я утримую величезний колектив, я плачу величезні зарплати і я плачу великі податки. Щоб заробляти свої гроші, я пашу як довбана гужова коняка! І ви б у моєму режимі не витримали б і місяця. Це абсолютно точно! Тому що якщо б ви витримали працювати так, то ви б і жили як я. Розумієте? Припиніть рахувати чужі гроші", - емоційно каже Полякова.

Відео: instagram.com/polyakovamusic

Нагадаємо, що 29 липня у Полякової стартувала довгоочікувана відпустка. І до речі, співачка проводить її більше, ніж активно. Приміром, Ольга не пропускає тренувань. І навіть тренується зі своєю донькою Машею.

Також нещодавно співачка записала на відео, як вона насолоджується моментами в лазні зі своїм чоловіком Вадимом. Полякова лежить топлес на лежаку, в цей час Вадим Поляков парить свою дружину березовими віниками. Після Полякова купувалася в прохолодному озері. А її донька Маша знімала це на відео.

Юна дівчина Віктора Павліка вразила фото з відпочинку в одному рушнику "Гарна україночка": Лілія Ребрик в вінку влаштувала яскраву фотосесію в полях
Читати всі новини