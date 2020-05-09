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На паркет виходять: Холостяк 9 з нареченою підкорили веселим танцем

Lite » Новини шоу-бізнесу 09.05.2020 - 13:07
На паркет виходять: Холостяк 9 з нареченою підкорили веселим танцем
Фото: Дарія Квіткова та Микита Добринін (instagram.com/kvittkova)

Шоумен відверто зізнався, що він поганий танцюрист

Пара-переможець романтичного реаліті Холостяк-9 Микита Добринін і Даша Квіткова були змушені через карантин перенести своє весілля, яке вони планували на 23 травня. Але вони не сумують і вирішили не скасовувати сам розпис, а саме торжество влаштують пізніше. А поки закохані із задоволенням діляться в мережі своїми "хроніками карантину" - наприклад, нещодавно вони зіграли в гру "було/не було" і відповіли на відверті і часом незручні питання на камеру. А в новій публікації вирішили вразити фанів парним танцем.

Забавний відеоролик Микита опублікував на своїй сторінці в Instagram. Вони з нареченою одягнені в зручний, але стильний домашній одяг - шоумен вибрав джинси і футболку цегляного кольору, а Даша відображена у вільному чорному костюмі - брюках і топі з рукавами.

На початку відео вони цілуються, а після під запальну музику починають синхронно рухатися. Вийшло дуже мило!

"На паркет виходять... Підходимо в наступний тур чи ні? Для уточнення, я поганий танцюрист, зате буду чудовим татом. Так що такий номер для мене— особистий рекорд", - поділився Добринін.

Деякі шанувальники відразу запідозрили, що Даша вагітна і засипали пару питаннями, не забуваючи і захоплюватися їх веселим танком.

  • найщиріша і крута пара!!!))) Немає слів. Ви умнички,будьте щасливі разом
  • Вже татом?
  • Щастя вам ,бережіть і любіть один одного
  • Ви суперські, можна дивитися на вас нескінченно. Танець вийшов приголомшливий
  • Позитивчики сладенькие!
  • 20 Разів переглянула... Супер
  • Балдію від Вас
  • У вас три ТАК і ви проходите одразу у фінал
  • Класснючие такі...щирі.класна пара.Щастя вам!
  • А Даша вагітна ?
  • Як же приємно на вас дивитися, бережіть один одного
  • Танці, танцями, а хороших пап ще пошукати....
  • Запальні танці! Супер!!!
  • Ви такі солодкі, викликаєте посмішку
  • Відмінний номер!

На паркет виходять: Холостяк 9 з нареченою підкорили веселим танцем

Скріншот коментарів (instagram.com/kvittkova)

Нагадаємо, Даша Квіткова з Холостяк-9 похвалилася значним гардеробом.

Теги Новини України ХолостякМикита Добринін
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