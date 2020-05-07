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Хочемо прямо зараз: Холостяк 9 зробив відверте зізнання про весілля з коханою

Lite » Новини шоу-бізнесу 07.05.2020 - 09:36
Хочемо прямо зараз: Холостяк 9 зробив відверте зізнання про весілля з коханою
Фото: Дарія Квіткова та Микита Добринін (instagram.com/kvittkova)

Шоумен розповів, що йому вже не терпиться стати офіційним чоловіком своєї обраниці

Глядачі з особливою увагою дивляться 10 сезон шоу Холостяк - адже головний герой 9-го Микита Добринін дійсно зустрів на проекті свою любов! Разом з переможницею шоу Дашею Квітковою вони не розлучилися після його закінчення, як це зазвичай буває, а навпаки - почали жити разом. У січні шоумен зробив коханій пропозицію на Балі і вони щосили готувалися до весілля, яке запланували на 23 травня в Києві, проте пандемія коронавіруса внесла корективи в їхні плани. Торжество довелося перенести, однак відкладати сам розпис пара не збирається.

Добринін зізнався у своєму Instagram, що їм з коханою вже не терпиться стати офіційно чоловіком та дружиною. Ведучий опублікував романтичний кадр з Дашею з Балі, на якому вони з любов'ю дивляться один на одного, торкаючись носом носа.

Микита розповів, що вони разом вирішили не скасовувати розпис у Рагсі і дуже цьому раді. А веселе свято вони влаштують у кінці літа або восени.

Хочемо прямо зараз: Холостяк 9 зробив відверте зізнання про весілля з коханою

Фото: Дарія Квіткова та Микита Добринін (instagram.com/nikitadobrynin)

"Зараз ми з Дашею в очікуванні найпрекрасніших дат в нашому житті. Через карантин нам довелося перенести дату весілля з 23 травня на кінець літа або навіть на осінь. Ми розпишемося набагато раніше і цьому раді, адже хтось до цього йде місяцями, хтось роками. Ми цього хочемо прямо зараз, чекаємо офіційного початку нашого сімейного життя. Момент, коли ми будемо не просто хлопець і дівчина, але вже чоловік і дружина, опора і підтримка один для одного, кращі друзі і коханці. Багато психологів кажуть, що чоловіки, які вступили в шлюб, стають старше, відповідальніше, спокійніше, а часом навіть і впевненіше в собі. Але я радий усвідомлювати, що для цього мені шлюб не потрібен, просто тепер в моєму житті є любов", - відверто поділився 9-й Холостяк.

Розчулені шанувальники зазначили в коментарях, що це слова справжнього чоловіка, і засипали пару побажаннями любові і сімейного щастя.

  • Ви дуже гарна пара
  • Клас, будьте щасливі
  • Це дуже круто. Чекаємо разом з вами цього дня
  • Хлопці, це здорово!! Микита, так ніжно і тонко написано!!! Дуже рада за Вас!!
  • Дай вам Бог прожити вічність, обожнюю вас будьте завжди разом щасливі і здорові. люблю вас дуже сильно
  • неземного Щастя вам! приємно дивитися на вас, надихаєте і радуєте дуже )
  • Сім'я це саме головне. Кохайте та будьте коханими
  • Просто шалено неймовірна пара
  • Ви прекрасні. Щастя вам !
  • Бажаю вам щастя солодкого як Ви
  • Прекрасні слова, справжнього чоловіка
  • Дуже за вас рада!!! Ви гарна пара))) Бажаю вам простого людського щастя

Хочемо прямо зараз: Холостяк 9 зробив відверте зізнання про весілля з коханою

Скріншот коментарів (instagram.com/nikitadobrynin)

Нагадаємо, раніше Холостяк-9 Микита Добринін зробив своїй обраниці наряд з туалетного паперу.

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