Татова копія: Катерина Кухар показала унікальне фото батьків в молодості

Шанувальники балерини в один голос зазначили, що вона – копія тата

Именитая прима-балерина Национальной оперы Украина, член жюри проекта Танці з зірками Екатерина Кухар достаточно редко делится со своими instagram-подписчиками фото. Однако в день всех влюбленных 14 февраля все же сделала приятное обновление. 37-летняя артистка поделилась с поклонниками поистине уникальным семейным фото, на котором ее еще молодые мама и отец позируют для свадебного снимка.

Кухар отметила, что именно в день всех влюбленных она часто думает о своих родителях, ведь именно благодаря их любви балерина появилась на свет.

"Любите!" — вдохновляюще подытожила Кухар.

Родители прима-балерины Екатерины Кухар (фото: instagram.com/ekaterinakukhar_official)

Многие поклонники Кухар подчеркнули, что она очень похожа на своего отца — просто копия.

"Красивые и счастливые! Необыкновенно трогательное фото, полное Любви", — восхищается nadezhda_matveeva.

"Катенька счастливая - на папу похожа) Всех благ, здоровья и взаимной любви!" — желает e_lenamk.

"Катя, вы папина копия!" — соглашается osya14853.

"Какой красивый образ у невесты, очень необычно и оригинально. На папу очень похожи, но немного маминого тоже есть", — улыбается ditiachaartmaisternia.

"Катюша, какие они красивые . Они не изменились за все эти годы! Красота, лоск и огромный богатый внутренний мир! Пусть мамочка и папочка будут здоровы и долголетия им", — пишет bondlena13.

"Всі дівчатка схожі на татуся", — подчеркивает bondarchuklesya.

"На папу похожи, а губки складываете, как мама", — отмечает annayak1.

Отметим, что Екатерина Кухар родилась в январе 1982 года в Киеве. Уже в пять лет родители записали ее на секцию спортивной гимнастики во Дворце пионеров. Но буквально после первой тренировки перевели в балетный кружок. Так и началась яркая карьера украинской балерины.

Екатерина Кухар (фото: instagram.com/ekaterinakukhar_official)

Кстати, 14 февраля украинские звезды устроили настоящий "романтический флешмоб" — Джамала, Осадчая, Ефросинина и другие поделились редкими фото с любимыми.

Напомним, ранее Екатерина Кухар раскрыла секрет женской привлекательности.

А до этого Кухар удивила поклонников самоиронией, сравнив себя в елочной игрушкой.