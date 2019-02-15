Татова копія: Катерина Кухар показала унікальне фото батьків в молодості

Шанувальники балерини в один голос зазначили, що вона – копія тата
Именитая прима-балерина Национальной оперы Украина, член жюри проекта Танці з зірками Екатерина Кухар достаточно редко делится со своими instagram-подписчиками фото. Однако в день всех влюбленных 14 февраля все же сделала приятное обновление. 37-летняя артистка поделилась с поклонниками поистине уникальным семейным фото, на котором ее еще молодые мама и отец позируют для свадебного снимка.
Кухар отметила, что именно в день всех влюбленных она часто думает о своих родителях, ведь именно благодаря их любви балерина появилась на свет.
"Любите!" — вдохновляюще подытожила Кухар.
Родители прима-балерины Екатерины Кухар (фото: instagram.com/ekaterinakukhar_official)
Многие поклонники Кухар подчеркнули, что она очень похожа на своего отца — просто копия.
Отметим, что Екатерина Кухар родилась в январе 1982 года в Киеве. Уже в пять лет родители записали ее на секцию спортивной гимнастики во Дворце пионеров. Но буквально после первой тренировки перевели в балетный кружок. Так и началась яркая карьера украинской балерины.
Екатерина Кухар (фото: instagram.com/ekaterinakukhar_official)
Кстати, 14 февраля украинские звезды устроили настоящий "романтический флешмоб" — Джамала, Осадчая, Ефросинина и другие поделились редкими фото с любимыми.
Напомним, ранее Екатерина Кухар раскрыла секрет женской привлекательности.
А до этого Кухар удивила поклонников самоиронией, сравнив себя в елочной игрушкой.