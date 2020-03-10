Таткова дівчинка: Бредлі Купер на прогулянці з донькою зворушив ніжними почуттями до неї

Бредлі Купер та Ірина Шейк (фото: Колаж: РБК-Україна)

Бредлі - дуже турботливий і люблячий батько

Ще влітку 2019 року топ-модель Ірина Шейк і актор Бредлі Купер розлучилися. При цьому пара так і не була розписана офіційно, незважаючи на народження дочки два роки тому. Після були важкі визнання моделі. В кінці січня Ірина дала відверте інтерв'ю британському VOGUE. Модель чесно зізналася, що "розвалюється на шматки". Адже їй доводиться розриватися між двома складними ролями — турботлива мама і успішна топ-модель. Схоже, що Бредлі дослухався до скарг екс-коханої. Все частіше актора стали помічати на вулицях Нью-Йорка з донькою. Це говорить про те, що Ірина і Бредлі все ж знайшли спільну мову хоча б заради дочки Леї. Зіркова мама не забороняє батькові бачитися з дочкою. І надовго залишає її з ним. Під час чергової прогулянки Купер не соромився висловлювати свої почуття на публіці — зірковий батько і справді душі не чує в своїй маленькій модниці.

На вихідних Бредлі з донькою Леєю в черговий раз прикрасив сторінки американських таблоїдів. Актор був помічений папарацці на прогулянці зі своєю спадкоємицею у жвавому Нью-Йорку. Саме в цьому мегаполісі живуть Бредлі та Ірина Шейк. Тому іменита модель може швидко домовитися з актором і відвезти до нього доньку.

Найбільш зворушливі фото швидко облетіли мережу. На них зоряний тато тримає доньку на руках і ніжно її цілує в щоки. В американський ЗМІ вже відзначили, що насправді батько прощався з донькою. Він як раз відносив доньку назад до мами. Так що найближчий час вона буде проводити з Шейк. Модель взяла собі невелику перерву від модних показів, шоу та вечірок.

Як завжди, окремої уваги заслуговує яскравий образ Леї. Дівчинка росте справжньою модницею. Батьки всіляко потурають її смакам. Дівчинка була в червоній сукні і червоних босоніжках. Рюкзак з зображенням мавпи ніс актор. Від холоду дитину захищала чорна куртка на пуху. На вулиці, до речі, було досить тепло, тому що сам Бредлі обійшовся одним світшотом і не накинув зверху навіть легку куртку.

Скріншот поста: instagram.com/celebs_in_touch

До речі, за день до цього в мережу потрапили інші фто. На цей раз дівчинку нарядили, як принцеса або фею. На Леї було плаття ніжного рожевого відтінку з пишною спідницею-пачкою — улюблений елемент гардеробу 2-річної модниці. Образ крихітки довершили рожеві колготки, червоні босоніжки і чорна шапка з різнобарвним помпоном. У руках дівчина тримала повітряну кульку, "чарівну паличку", а на обличчі був святковий макіяж. Швидше за все, дитина з батьком відвідала якийсь розважальний центр. Сам же тато ніс у руці ще один аксесуар своєї доньки — маленьку сумочку з воланами.

Скріншоти поста: instagram.com/_itsleeas

Користувачі мережі, дивлячись на знімки папараці, не змогли приховати свого зворушення: "Бредлі з неї пилинки здуває", "Єдина дівчинка, яка може його приручити", "Татова донька", "Це безумовно кращі фото тижня!".

Нагадаємо, раніше Ірина Шейк підкорила розкішним тілом в спокусливому плаття-сітці.