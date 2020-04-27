Папаньки-2: дата і подробиці прем'єри на СТБ

Женя і Аня (Сморигін та Атанасова)

Дивіться «Папаньки»-2 вже 11 травня

Вже 11 травня о 20:15 на телеканалі СТБ відбудеться довгоочікувана прем'єра «Папаньки»-2 від «Дизель Студіо». Комедійний серіал буде виходити о 20:15 з понеділка по четвер. У другому сезоні героїв чекають нові випробування, що допоможе їм показати себе справжніми чоловіками. І звичайно, всі пригоди будуть приправлені відмінним гумором.

«Папаньки-2» — це серіал про життя чотирьох друзів, які разом відпочивають, навчаються виховувати дітей і виручають один одного. Їм доводиться постійно розрулювати курйозні ситуації, в які татуся з завидною регулярністю потрапляють разом з дітьми.

Головних персонажів грають Євген Сморигін, Єгор Крутоголов, Євген Гашенко і Андрій Фединчик зі своїми прекрасними серіальними дружинами - Лілією Ребрик, Ольгою Арутюнян та Ольга Атанасової.

Вже полюбився героїня актриси Ольги Атанасової – дружина Жені – в нових серіях знімалася повноцінно. У першому сезоні глядачі бачили її лише кілька разів на екрані планшета в скайпі. Тепер же у неї з'явиться своя сюжетна лінія.

«По блату» в серіалі знялася дружина Андрія Фединчика Наталка Денисенко. У новому сезоні вона зіграє дівчину, з якою у Саші - героя Андрія Фединчика – спільна дитина. Це не перша спільна робота подружжя в кіно. Але любовну пару вони грають вперше за чотири роки!

— Ми мріяли зніматися разом, як сім'я. Але так виходило: то я граю любов з іншим, то він — з іншого, і ми взагалі не перетиналися. А тут ми майже сім'я, і це так класно! – ділиться емоціями Наталка Денисенко.

Також на екрані з'явиться улюблениця публіки Віталіна Біблів в ролі голови ОСББ. Її персонаж — дуже важлива і спортивна жінка на прізвисько «Сом». Вона постійно стає свідком курйозних ситуацій, в які потрапляють наші герої, і не упускає можливості влаштувати всім «солодке» життя.

«Вишенькою на торті» стала участь у проекті Вікторія Булітко. Вона зіграє колегу Микити, яка всіляко намагається його спокусити, щоб влаштувати проблеми вдома і на роботі!

— Як-то мене покликав до себе в кабінет Олексій (Олексій Бланарь, продюсер «Дизель Студіо» - прим. ред.) і каже: «Вікуся, ми написали під тебе роль у «Папаньках»! І ти там будеш зовсім інша!» Так і вийшло! Ця роль — повна протилежність всьому, що раніше я грала в «Дизель Студіо»!

Посилили і дитячий акторський склад. Роль шестимісячної доньки Микити зіграла малятко Софія. На знімальному майданчику вона відсвяткувала дев'ятий і десятий місяці життя.

— Софійка — справжня актриса! Вона все сама розуміла та по-справжньому відпрацьовувала кожну сцену. Плакала і заспокоювалася в потрібний момент. Посміхалася акторам, стежила за всім, що відбувається. Як? Магія! — дивується другий режисер Тетяна Педченко.

Над другим сезоном працювала оновлена знімальна група: режисер-постановник – Максим Бернадський, другий режисер - Тетяна Педченко, оператор-постановник – Максим Баєв і художник-постановник – Андрій Гречишкін. А ось незмінний керівник проекту - Наталія Каптан. Продовжили роботу над серіалом автори – Андрій Трубніков і Денис Алістратов.

Дивіться «Папаньки»-2 вже 11 травня о 20:15 на телеканалі СТБ!!