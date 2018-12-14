"Папа": у новій пісні "НеАнгелів" Слава Камінська поділилася сокровенним (відео)

НеАнгели — Папа

Українська група "НеАнгели" порадувала шанувальників новою ліричною композицією під назвою "Тато". Це зворушлива і місцями складна історія про непрості стосунки з батьком. Наголошується, що нова пісня-одкровення — це особиста історія Слави Камінської, однією з солісток "НеАнгели"!

Пісня-діалог — це не стільки любов завдяки і всупереч, але і спогади, образи, надії, сподівання.

"Моя найглибша біль, яка живе в мені вже багато років, — розставання батьків. У житті буває всяке, але коли ти маленька, зовсім не хочеться розбиратися у дорослих проблеми, а просто хочеться відчувати себе потрібною, коханою і захищеною. Мені довелося рано подорослішати і самостійно навчитися справлятися зі своїми переживаннями . ТАТО для мене — не просто пісня, це життєва історія. Впевнена, мене зрозуміють мільйони маленьких дорослих дівчаток, які зіткнулися з такою ситуацією, і вони проживуть цю пісню так само глибоко, як і я", – каже Слава.

Слава Камінська (фото: instagram.com/babaslavka)

"Зимові канікули – час, який хочеться присвятити близьким людям. Ми не просто так презентуємо пісню ТАТО напередодні новорічних свят. Нехай вона і лірична, але, безумовно, про любов до найрідніших. Висловлюйте і відпускайте, прощайте, намагайтеся зрозуміти і не збираєте в собі образи. Адже найкраще, що у нас є — це любов. Значить, нехай вона нами править!", — коментує прем'єру Вікторія.

Шанувальники групи прийшли в захват від такої відвертої і чуттєвої пісні. Багато відзначили, що їм навіть захотілося після прослуховування відразу ж подзвонити своїм близьким.

"Захотілося татові зателефонувати", — зазначає Таїсія Зіміна.

"Дуже гарна пісня! А ваше виконання, дівчатка, божественно!" — пише Вікторія Комарова.

"Пісня — біль дуже багатьох дівчат! Плачу і слухаю знову і знову. Ці слова наче з мене списано. Прочитали все, що у мене в душі. Спасибі вам велике!" — відверто пише Поліна Тендітна.

"Ця пісня приречена на УСПІХ! Батькам буде приємно отримати цю пісню від дочок! Молодці, нарешті-то і слова, і музика в гармонії", — зазначає користувач під ніком Iron Man.

"Це однозначно має бути хітом!" — погоджується New Metall.

"Дякую! Ваші пісні зачіпають струни душі", — пише Микита Соколов.

Слава Камінська і Віка Смеюха (фото: instagram.com/babaslavka)

Нагадаємо, раніше Віка з "НеАнгелів" поділилася спільним фото зі своєю мамою, на яку вона дуже схожа. Вони відвідали світську вечірку.

До цього Слава Камінська розповіла, як побудувати стосунки з чоловіком. Однак співачка підкреслила, що її досвід — не панацея.

До речі, раніше LITE вже писав, що Камінська відверто розповіла про свої стосунки з чоловіком і зізналася, що як вони могли "поставити крапку".

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