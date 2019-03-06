Папа Фредді: Оля Полякова натякнула на родинні зв'язки з солістом Queen

Суперблондинка вирішила детальніше розповісти про батьків, заплутавши своїх шанувальників

Отменное чувство юмора Оля Полякова демонстрирует не только на сцене юмористических шоу, но и на своей Instagram-странице. Так недавно певица, которая решила разводить бабочек прямо в квартире, в шутку заявила, что не против поехать на Евровидение, а позже разместила в своем аккаунте ретро-фото, на котором Фредди Меркьюри идет за руку с эффектной блондинкой.

Фото: (instagram.com/polyakovamusic)

"Моя мама @svitusyapolyakova с Фреди! Я говорила вам что мой отец был музыкант? "- подписала фото Оля, намекнув на родственные связи с солистом группы Queen.

И не смотря на то, что блондинка на фото действительно разительно похожа на маму знаменитости Светлану Полякову, в действительности на снимке Барбара Валентин, которая была подругой Фредди из Мюнхена.

Фото: мама Оли Поляковой Светлана (instagram.com/polyakovamusic)

Подписчики оценили пранк от звезды и решили поддержать шутливое настроение от Оли в комментариях.

"Ноги и зубы у Вас тогда явно не в папу", - vz24vz

"Ну зачем? Мы же готовили эту новость к Евровидению?" - mikeyasinsky

"А как ты по паспорту записана? Ольга Фарруховна или Ольга Фреддьевна?" - tanya_zelrnko

"Именно по-этому твое шоу всегда шоу маст го он", - kostayaknow

"Скорее Фредди — мама", - demidova2277

"А позаду батько Віктора Павліка, я так розумію", - fartsa_official

"Так вот откуда у нее такой голос", - koteyka_mikhael

"А Сердючка — это твоя крестная мама", - aleksan_der_official

"Фото действительно реальное, и невероятное сходство с Вашей мамой, только тссссс…" - sonya.mischenko

"Не, ну у Оли даже волос на груди нету и усов", - prokopenko.o

"Блин, оказывается жил в одном городе с Меркьюри и ничего об этом не знал, оказывается Винница имеет еще много тайн", - vasutinskij.

Фото: В stories певица продолжала шутить (instagram.com/polyakovamusic)

Стоит отметить, что замечательное чувство юмора унаследовала от мамы и дочь Оли Поляковой Маша, которая сделала на свой день рождения невероятный макияж, достойный праздника Хэллоун.

А еще эпатажная Полякова поцеловалась с певицей Дашей Астафьевой и ничуть об этом не жалеет.