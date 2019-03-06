Папа Фредді: Оля Полякова натякнула на родинні зв'язки з солістом Queen

Суперблондинка вирішила детальніше розповісти про батьків, заплутавши своїх шанувальників
Отменное чувство юмора Оля Полякова демонстрирует не только на сцене юмористических шоу, но и на своей Instagram-странице. Так недавно певица, которая решила разводить бабочек прямо в квартире, в шутку заявила, что не против поехать на Евровидение, а позже разместила в своем аккаунте ретро-фото, на котором Фредди Меркьюри идет за руку с эффектной блондинкой.
Фото: (instagram.com/polyakovamusic)
"Моя мама @svitusyapolyakova с Фреди! Я говорила вам что мой отец был музыкант? "- подписала фото Оля, намекнув на родственные связи с солистом группы Queen.
И не смотря на то, что блондинка на фото действительно разительно похожа на маму знаменитости Светлану Полякову, в действительности на снимке Барбара Валентин, которая была подругой Фредди из Мюнхена.
Фото: мама Оли Поляковой Светлана (instagram.com/polyakovamusic)
Подписчики оценили пранк от звезды и решили поддержать шутливое настроение от Оли в комментариях.
Фото: В stories певица продолжала шутить (instagram.com/polyakovamusic)
Стоит отметить, что замечательное чувство юмора унаследовала от мамы и дочь Оли Поляковой Маша, которая сделала на свой день рождения невероятный макияж, достойный праздника Хэллоун.
А еще эпатажная Полякова поцеловалась с певицей Дашей Астафьевой и ничуть об этом не жалеет.