"Пахну рафаелкой": Віра Брежнєва замилувала курйозним випадком з концерту

Діти особливо люблять співачку і часто роблять їй компліменти
Экс-ВИАгра Вера Брежнева, которая сейчас ведет активную гастрольную деятельность и приоткрывает тайну, в каких условиях ей приходиться накладывать грим перед концертом, опубликовала несколько фото и видео с одного из них.
Фото: (instagram.com/ververa)
Вера предстала в невероятном двухцветном сценическом платье из перьев райских птиц. Верх был выполнен в белом цвете, а длинная юбка с глубоким разрезом в небесно-голубом. Укладку певица сделала самую простую — распустила волосы, а из украшений предпочла серьги-кольца большого диаметра.
Кроме того Вера поделилась со своими подписчиками курьезным случаем, который произошел с ней во время вручения цветов. Одна из юных поклонниц, вручая букет, сделала певице неожиданное признание.
"Одна маленькая принцесса сказала, что я пахну рафаелкой", - написала в своем Instagram исполнительница.
Фото: (instagram.com/ververa)
Подписчики отметили, что это очень мило и дети всегда говорят правду, а Вера пахнет не только рафаелками, но и добром, позитивом и счастьем.
Фото: (instagram.com/ververa)
Напомним, что недавно Вера Брежнева удивила своих поклонников тем, что вышла на парижский подиум в качестве модели в достаточно пикантном образе.
А еще, Вера Брежнева неожиданно предстала в образе бунтарки и впечатлила рок-импровизацией.