"Пахну рафаелкой": Віра Брежнєва замилувала курйозним випадком з концерту

Діти особливо люблять співачку і часто роблять їй компліменти

Экс-ВИАгра Вера Брежнева, которая сейчас ведет активную гастрольную деятельность и приоткрывает тайну, в каких условиях ей приходиться накладывать грим перед концертом, опубликовала несколько фото и видео с одного из них.

Фото: (instagram.com/ververa)

Вера предстала в невероятном двухцветном сценическом платье из перьев райских птиц. Верх был выполнен в белом цвете, а длинная юбка с глубоким разрезом в небесно-голубом. Укладку певица сделала самую простую — распустила волосы, а из украшений предпочла серьги-кольца большого диаметра.

Кроме того Вера поделилась со своими подписчиками курьезным случаем, который произошел с ней во время вручения цветов. Одна из юных поклонниц, вручая букет, сделала певице неожиданное признание.

"Одна маленькая принцесса сказала, что я пахну рафаелкой", - написала в своем Instagram исполнительница.

Фото: (instagram.com/ververa)

Подписчики отметили, что это очень мило и дети всегда говорят правду, а Вера пахнет не только рафаелками, но и добром, позитивом и счастьем.

"то пахнешь клубничкой, то рафаэлкой, слюной подавлюсь я наверно", - igor3.01

"От вас веет добром и таким настроением)" - rainbow_slime_minsk_

"Как прекрасно значит дети тебя любя, ведь ты красивая и хорошо поёшь, ты молодец, так держать, супер!!!!!!" - naymov20

"Пушистый ангел, выглядишь замечательно", - antoxin11

"Вы пахнете добром, Верочка!" - nizamova.rushania

"съела бы её", - bratia.stereo

"В 2017 году, вы пахли клубничкой...До сих пор помню запах..."- vbband_fan

"Вера пахнет добром и позитивом", - eva_chikalovskaya

"Ты как ангел даришь всем любовь свою", - 7799557_6.

Фото: (instagram.com/ververa)

Напомним, что недавно Вера Брежнева удивила своих поклонников тем, что вышла на парижский подиум в качестве модели в достаточно пикантном образе.

А еще, Вера Брежнева неожиданно предстала в образе бунтарки и впечатлила рок-импровизацией.