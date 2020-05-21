Не очікувала такої хімії: Даша з Холостяк-10 висловилася про шоу і Макса Михайлюка

Даша з Холостяк-10 (фото: instagram.com/dasha_ulyanovaa)

Фіналістка проекту дала відверте інтерв'ю про участь в ньому

Багато тижнів глядачі із завмиранням серця стежили за подіями, що розгорталися в романтичному реаліті Холостяк-10, де головний герой Макс Михайлюк шукає супутницю життя серед безлічі претенденток. За крок до фіналу, який відбудеться вже 22 травня, дівчат залишилося всього дві - Дана Оханская, Даша Ульянова. Хто ж з них зможе завоювати серце красеня льотчика? У своєму Instagram Даша поділилася анонсом крайнього випуску, з якого видно, що вони з холостяком крупно посваряться. А в інтерв'ю Hochu дівчина розповіла про участь в шоу і емоції від спілкування з Максом.

Даша зізналася, що їй було дуже приємно стати першою учасницею, яку поцілував Холостяк.

"Звичайно, бути першою приємно, не приховую. Але все-таки поцілунок став для мене показником того, що є взаємна симпатія, а не якимось трофеєм", - зазначила вона.

А ось "такої сильної хімії з Холостяком" Даша не очікувала, коли йшла на проект.

У Макса її найбільше приваблює "посмішка, почуття гумору і те, як він на мене дивиться — це дуже класно".

Даша стверджує, що ніякої стратегії для шоу не становила - просто вела себе природно.

"Абсолютно ніякої! Я просто віддалася своїм почуттям і емоціям. Нічого не приховувала і була з ним чесна з першого дня знайомства. Це моє саме правильне рішення", - впевнена красуня.

При цьому у них з Михайлюком виникло притяжіння з першої ж зустрічі.

"Мені здається, з першої вечірки. Я бачила зацікавлений погляд Максима після мого танцю. Так, це було складно приховати (посміхається). Ось з того моменту, напевно, все і почалося", - говорить Ульянова.

Але без ревнощів до інших дівчат не обійшлося.

"Ой, я знала куди йшла. Але... як же я засмутилася, коли дівчата приходили щасливі з побачень. Це просто не передати — мої сльози тому підтвердження. Не думала, що буду реагувати саме так. Відчуття не дуже приємні, коли дівчата ходили на побачення. Доводилося з усім миритися", - зізналася Даша.

Дівчина розповіла і про найприємнішу фразу, яку їй сказав Холостяк на побаченні.

"Коли тобі добре, і мені добре". Побачення в Єгипті", - з посмішкою поділилася фіналістка.

Даша з Холостяк-10 і Макс Михайлюк (фото: instagram.com/dasha_ulyanovaa)

З дитинства Даша займалася художньою гімнастикою, завоювала чимало медалей. Спорт зробив з неї справжнього бійця, вважає дівчина.

"Гімнастика зробила з мене ту Дашу, яку ви бачите. Насамперед, загартувала характер. Виробила дисципліну, що не маловажно, та й взагалі, мені здається, спорт виховав у мені бійця", - зазначила вона.

Даша з Холостяк-10 (фото: instagram.com/dasha_ulyanovaa)

Також претендентка на серце Холостяка повідала, що вона дуже самокритична.

"Я дуже самокритична. Постійно шукаю в собі вади, потім заморочуюсь, сама засмучуюсь і долаю їх. Загалом, міс самонакрутка", - поділилася Ульянова.

Нагадаємо, Христина з Холостяк-10 блиснула спортивними ніжками у вражаючих нарядах.

Автор: Марта Нікітко