ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинги кандидатів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Ответочка Насті: Потап показав, як релаксує у басейні

Lite » Новини шоу-бізнесу 14.06.2019 - 14:27
Ответочка Насті: Потап показав, як релаксує у басейні
Фото: Настя Каменських і Потап (instagram.com/realpotap)

Новоспечене подружжя продовжують розбурхувати мережу відвертими фото

У п'ятницю, 14 червня, щаслива новоспечена дружина Настя Каменських викликала бурхливі обговорення в мережі, показавши досить інтимне фото. Співачка опублікувала зроблений Потапом знімок, на якому вона абсолютно оголена зображена в ліжку спиною до камери. Молодята явно дуже щасливі і прагнуть поділитися своєю радістю зі світом.

Потап також не став відставати і виклав на своїй сторінці в Instagram свого роду "ответочку" Насті - втім, пристойнішу. На фото продюсер зображений релаксуючим в басейні, однак він не став повністю оголюватися і все ж залишив плавки. На бортику на задньому плані можна побачити надувний матрац і велику жовту качку.

"З мокрим ранком, фото зроблено учора ввечері", - підписав фото артист.

Ответочка Насті: Потап показав, як релаксує у басейні

Фото: Потап (instagram.com/realpotap)

Фоловери з гумором відреагували на кадр - деякі жартома поцікавилися, чому ж Потап не зняв плавки, як його дружина. Багато також "зацінили" надувну качечку.

  • А чому не без плавок? Ответочку Насті
  • Кайф, звичайно, вечерком плавати у власному басейні
  • Ви супер, я рада за вас з Настею
  • Настя, злови Потапа
  • Труси зайві
  • Які прекрасні 2-а каченяти
  • Потап Чилит
  • Ванна з качечкою!
  • Хороший знімок
  • Амфібія:)
  • Качка - супер!
  • Офігенна качка)
 

Скріншот коментарів (instagram.com/realpotap)

Нагадаємо, Настя Каменських показала як пройшов її пікантний дівич-вечір. Улюблені подруги влаштували їй веселе свято, буквально викравши співачку з її машини з допомогою фейкових поліцейських.

Раніше Потап похвалився кулінарними талантами своєї коханої. Після тренування Каменських приготувала Потапу домашні котлетки, які він з гордістю продемонстрував.

"Анастасія Пелігросівна з ДАІшниками": Каменських показала, як пройшов її пікантний дівич-вечір "Зловив мене мій хлопчик": оголена Каменських позувала Потапу в ліжку
Новини України Настя КаменськихПотап
Styler
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся