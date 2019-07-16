Замість відповіді хейтерам – шампанське: Леді Гага святкує свій тріумф

Леді Гага останнім часом на слуху. І справа не тільки в романі з актором і екс-коханим Ірини Шейк – Бредлі Купером. Так, за повідомленнями інсайдерів, днями знаменита співачка переїхала в особняк актора і навіть затіяла там ремонт. До речі, в мережі піднявся справжній флешмоб в підтримку Ірини Шейк. Незважаючи на те, що офіційних коментарів ні Гага, ні Купер не давали, шанувальники Шейк закидали співачку негативними коментарями і навіть погрозами, назвавши її розлучницею.

Бредлі Купер і Леді Гага на церемонії "Оксар" (фото: instagram.com/ladygaga)

Тим часом сама Леді, кар'єра якої після успіху фільму "Зірка народилася" різко пішла в гору, святкує черговий тріумф. Перша колекція її б'юті-бренду Haus Laboratories скоро надійде у продаж. Дівчина запостила коротке відео, де показала фрагмент створення свого макіяжу, і написала: "Попереднє замовлення @hauslabs починається. І дивіться мене на @Amazon. Сьогодні в 15:00 за тихоокеанським часом і в 18:00 за східним часом, я покажу вам всі наші продукти!".

Епатажна стала причиною скандалу в мережі (фото: instagram.com/ladygaga)

Пізніше вона додала ще й виразне фото. Співачка позує з тим же яскравим макіяжем і патчами під очима, волосся укладене в гладку високу зачіску. Одягнена Леді Гага у звичній для себе манері: білий топ, розписаний фразами типу "rock star", зверху – чорне пальто, вкрите довгими пір'ям, завершують образ колготки з сіточкою і спідниця з кишенями для професійний макіяжних кісточок. В руках зірка тримає келих шампанського. "До запуску #HAUSLABORATORIES. Привітання до прекрасного дня 1", – написала знаменитість під фото.

Співачка святкує запуск своєї косметики (фото: instagram.com/ladygaga)

Нагадаємо, про створення свого бренду вона оголосила зовсім недавно. Виявляється, макіяж і косметика зіграли величезну роль у її житті, і вона хоче поділитися цією зброєю з усіма.

Б'юті-продукти від королеви епатажу скороможна буде придбати (фото: instagram.com/ladygaga)

"Коли я була молодшою, я ніколи не відчував себе красивою. І коли я з усіх сил намагалася знайти почуття внутрішньої і зовнішньої краси, я виявила силу макіяжу. Я пам'ятаю, як мама щоранку робила макіяж, купаючись у сяйві своєї сили, щоб показати своє хоробре серце, як працьовита жінка, якою вона була. Потім я почала експериментувати з косметикою, щоб втілити в життя мої мрії про те, щоб стати такою ж сильною, як моя мама. Саме тоді я винайшла Леді Гагу. Я знайшла супергероя всередині себе, подивившись у дзеркало і побачивши, ким я хочу бути. Іноді краса не приходить природно зсередини. Але я так вдячна, що макіяж надихнув мене на хоробрість, про яку я навіть не підозрювала. Я прийшла до висновку, що відкрила свою красу, маючи здібності винаходити себе і трансформуватися. Кажуть, що я дивна, але насправді, таким чином, я просто народилася", – написала співачка на офіційному сайті нової марки.

Косметика Гаги розрахована на створення будь-яких неймовірних образів (фото: instagram.com/ladygaga)

Опис бренду також говорить сама за себе. "Це не просто ще один бренд краси. Кажуть, краса в очах того, хто дивиться, але в Haus Laboratories ми говоримо, що краса – це те, як ти бачиш себе. Ми хочемо, щоб ви любили себе, і наша місія – поширювати доброту, хоробрість і творчість, надаючи інструменти для самовираження і переосмислення. Це ваш глем, ваш вислів, ваші правила".