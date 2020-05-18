Відвал голови: зухвала Аліна Гросу поділилася сміливим експериментом з образом

Співачка здивувала появою в чоловічому образі
Аліна Гросу на карантині дарма часу не втрачала. Співачка перетворила на свою сторінку в Instagram в кулінарний блог і довела, що вона не тільки красуня, але і відмінна господиня. Зірка знімали відео-рецепти улюблених страв і готувала їх разом з шанувальниками онлайн. Крім того, артистка проявляє активність у соцмережі TikTok, де нещодавно показала свою вражаючу суперздібність. Тепер же вона вирішила продемонструвати ігри з перевдяганням і постати в чоловічому образі.
На короткому відео співачка в чорній шкірянці з розпущеним волоссям блискавично перетворюється в зухвалу сміливу красуню в піджаку, білосніжній сорочці і з метеликом – її волосся зачесане назад, а сама Аліна змовницьки підморгує шанувальникам з екрану.
"Трешачок. gentlemen style. Чи личить тільки чоловікам?" - поцікавилася співачка.
Шанувальникам сподобався експеримент Аліни з образом і вони порахували її лук дуже сексуальним.
Скріншот коментарів
Нагадаємо, що раніше Аліна Гросу розкрила подробиці стосунків з чоловіком Олександром. Співачка зазначила, що вона дуже самодостатня людина і не звикла про щось просити коханого, а також дала пораду шанувальникам стосовно взаємодії в парі.
Автор: Аня Бойчук