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Відлік пішов: Регіна Тодоренко влучно висловилася про гнітючі стереотипи

Lite » Новини шоу-бізнесу 13.06.2020 - 15:36
Відлік пішов: Регіна Тодоренко влучно висловилася про гнітючі стереотипи
Регіна Тодоренко (фото: instagram.com/reginatodorenko)

Ведуча поміркувала про вік

Регіна Тодоренко 14 червня святкуватиме 30-річчя. Напередодні знаменної дати ведуча вирішила підбити підсумки і поділилася своїми поглядами на вік і сприйняття цифри в паспорті. Так, вона поділилася чорно-білим портретним фото в сорочці і з масивним перснем-печаткою на пальці.

Волосся Регіна зібрала ззаду у хвіст, але пару витких пасм вибилися на обличчя. Вона широко посміхається в об'єктив.

"Без одного дня 30.Відлік пішов. Я ніколи особливо не парилася з приводу віку, але раптом сьогодні за день до мого дня народження мені стало хвилююче і навіть трохи страшно. І не тому що я боюся постаріти, ні, а тому, що після 30-ти для всіх ніби повинна стати дорослою тіткою, яка більше не повинна ходити в рожевих худі і кедах, не повинна голосно сміятися в публічних місцях, не повинна танцювати в супермаркеті під улюблену музику, не повинна бути незаміжньою і без дітей, не повинна здійснювати дурні вчинки і нестримно веселитися до ранку і ще багато чого НЕ повинна Тому що дорослі дівчатка так не поводяться. Я сподіваюся, всі ці умовності скоро кануть в лету. Щоб і в 70 років жінка могла відчути себе дівчинкою", - написала Регіна.

Відлік пішов: Регіна Тодоренко влучно висловилася про гнітючі стереотипи

Регіна Тодоренко поділилася портретним фото напередодні 30-річчя (фото: instagram.com/reginatodorenko)

Шанувальники погодилися в ведучою і запевнили, що стереотипи у суспільстві щодо вікових обмежень, всього лише забобони.

  • Яка гарна
  • З наступаючим,Регіна! Нехай все буде! Ви чудова!
  • Класна
  • Абсолютно згодна! Це все злі стереотипи! Живи так, як тобі хочеться!
  • Однозначно, так!

Відлік пішов: Регіна Тодоренко влучно висловилася про гнітючі стереотипи

Відлік пішов: Регіна Тодоренко влучно висловилася про гнітючі стереотипи

Відлік пішов: Регіна Тодоренко влучно висловилася про гнітючі стереотипи

Скріншот коментарів

Раніше Регіна Тодоренко здивувала своїм щедрим сніданком і багатим застіллям.

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Автор: Lite

Теги Новини України Регіна Тодоренко
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