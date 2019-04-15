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"Відпустити, щоб знайти": Надія Мейхер розповіла про нездійснену мрію

Lite » Новини шоу-бізнесу 15.04.2019 - 13:36
"Відпустити, щоб знайти": Надія Мейхер розповіла про нездійснену мрію
Фото: Надія Мейхер (instagram.com/nadyameiher)

Відома співачка зробила відверте зізнання

Успішна співачка і дизайнер Надія Мейхер здивувала своїх шанувальників несподіваним визнанням. Як розповіла артистка на своїй сторінці в Instagram, в юності вона мріяла про сцену, однак дещо іншу - танцювальну.

Екс-учасниця "ВІА Гри" опублікувала архівне фото, на якому вона в чорному боді і пуантах позує в красивій позі. Надія розповіла, що в той час мріяла про кар'єру балерини. Проте вона дуже задоволена тим, що має зараз і чого змогла досягти і вважає, що все склалося так, як і повинно було.

"Колись, дуже давно (років 25 тому), ця дівчина мріяла стати балериною.
Але не стала)), і природно не з причини великої спадковості, а тому, що просто НЕ доля. Зате багато іншого здійснила і реалізувала (танцівниця - народні танці, співачка, телеведуча, акторка, дизайнер, поетеса, підприємець...) Так буває, втрачаючи одну мрію, ми можемо реалізувати безліч інших. ВІДПУСТИТИ, ЩОБ ЗНАЙТИ... Скільки в цій фразі сенсу і неоднозначності. Удачі вам!!!" - написала Мейхер.

&quot;Відпустити, щоб знайти&quot;: Надія Мейхер розповіла про нездійснену мріюФото: Надія Мейхер (instagram.com/nadyameiher)

Шанувальники артистки захопилися її грацією і красою та побажали успіхів у всіх сферах її життя.

  • "Ух, ну красиво ж"
  • "Надюша, яка ви класна! Не перестаю вами захоплюватися, ви приклад жіночності і краси!"
  • "Просто неймовірна"
  • "Найкрасивіше фото. В ньому стільки пристрасті, загадки і печалі одночасно"
  • "Ви дуже красива і граціозна жінка, жіночого щастя Вам, здійснення чого задумали!"
  • "Захоплююся,красуня!!!"
  • "Надюша Ви велика РОЗУМНИЦЯ!!! І чудова людина!!!! Так хочеться щоб наші дівчата брали з Вас приклад!"
  • "Яка ж Ви душевна..."
  • "Балет нехай без вас як небудь, не можна ховати ваш прекрасний голос"
  • "Надюша, Ви сама грація!!! Так тримати!!!"

Нагадаємо, раніше Надія Мейхер зачарувала мережу природною красою.

Також ми писали про те, що Надія Мейхер привела в захват мережу чуттєвим образом зі строкатою блузкою.

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