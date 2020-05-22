Ставиться по-особливому: Віка з Холостяк-10 розсекретила, кому пророкувала перемогу в проекті

Віка з Холостяк-10 (фото: instagram.com/gala_vikki)

Дівчина розповіла, кого бачила переможницею шоу

Вікторія з Холостяк-10 покинула проект в кроці від фіналу, поступившись правом боротьби за серце Макса Михайлюка Даші та Дани. Дівчина трималася до останнього і розплакалася лише тоді, коли завидний наречений зачинив за нею двері авто. Пристрасті вщухли, і тепер екс-"холостячка" змогла неупереджено відповісти на запитання шанувальників, а її бліц-інтерв'ю з'явилося на сторінці проекту в Instagram.

Вікторія вибрала найбільш популярні запитання шанувальників шоу і розповіла про те,кого бачила переможницею.Так, дівчина зізналася, що прийшла на проект для того, щоб кардинально змінити життя.

Екс-"холостячка" згадала про хвилюючий момент знайомства з родиною та близькими Макса в Одесі. Родичам дівчина сподобалася і їй було легко з ними спілкуватися, а ось друг "холостяка" влаштував їй справжній допит з пристрастю. "Мені сподобалася сім'я Макса, але дискомфортно було з Ярославом. Відчувалася недовіра", - згадує Віка.

Віка з Холостяк-10 (фото: instagram.com/gala_vikki)

Там же, в Одесі – рідному місті "холостяка", він подарував дівчині браслет з літачком, який та носила, не знімаючи. Але, вже повернувшись додому, дівчина під час прибирання випадково зачепилася ювелірною прикрасою за дверну ручку і вона порвалося. Віка побачила в цьому знак долі – пора відпустити минуле і почати все з чистого аркуша.

Розставання з Максом далося дівчині непросто. "Це був дуже складний період. У мене була легка депресія – я закрилася в собі, обмежила спілкування", - зізналася вона.

Також Вікторія проговорилася, кого бачила переможницею шоу. Виявилося, що вона пророкувала перемогу Христині, яка вибула у десятому випуску проекту.

"Мені здавалося, що Макс виділяє її і по-особливому ставиться. Вона ходила перша на індивідуальне побачення і Макс кликав її перед Церемоніями троянд на індивідуальне спілкування", - аргументувала екс-"холостячка".

Раніше Віка з Холостяк-10 розповіла, яке рішення прийняла після того, як покинула проект, і що підштовхнуло її до змін.

Автор: Аня Бойчук