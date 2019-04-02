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"Відносини батька і дочки – особлива тема": Слава з НеАнгелів умилила фото чоловіка з донькою

Lite » Новини шоу-бізнесу 02.04.2019 - 15:31
"Відносини батька і дочки – особлива тема": Слава з НеАнгелів умилила фото чоловіка з донькою
Слава Камінська

Слава на гіркому досвіді знає, як це - рости без батька поряд

Слава Камінська поділилася з шанувальниками дуже важливими міркуваннями на тему взаємин батька і дочки. При цьому Камінська опублікувала зворушливе сімейне фото, на якому її чоловік (пластичний хірург Едгар Камінський) обіймає їх доньку Лауру (народилася в грудні 2015 року).

Відзначимо, що раніше Слава Камінська зізнавалася, що вона росла без батька. Чоловік пішов з сім'ї, коли Слава була маленькою. Більше того, група НеАнгели також презентувала в грудні минулого року проникливу пісню "Папа". Пісня-діалог присвячена непростий історії однієї з солісток – Слави.

Тому співачка не з чуток знає, наскільки важливо, щоб поряд з донькою був батько.

"Отношения отца и дочери – особая тема в психологии человеческих взаимоотношений. Учитывая, что все проблемы родом из детства, а папа – первый мужчина, которого видит девочка, этот аспект отношений крайне важен для дальнейшей жизни ребенка. От того, насколько теплые и гармоничные сложились отношения между отцом и дочерью, будет зависеть ее мировоззрение во взрослом возрасте, отношения с противоположным полом, самооценка, возможность самореализации", - пише Слава з НеАнгелів.

Чоловік Слави Камінської з їх дочкою Лаурою

Чоловік Слави Камінської з їх дочкою Лаурою (фото: instagram.com/babaslavka)

Слава Камінська з дітьми

Слава Камінська з дітьми: Лаурою і Леоном (фото: instagram.com/babaslavka)

Шанувальники виконавиці поспішили залишити свої відгуки під її важливою думкою:

  • "Це справді дуже важливо!"
  • "Це точно!"
  • "Золоті слова! Прекрасне фото"
  • "Мій тато - найкращий чоловік у світі! Дякую за пост"
  • "Це правда на всі 100%"
  • "Наскільки вірні слова!"
  • "Згодна повністю!"
  • "Мені от не пощастило з батьком(("

Нагадаємо, раніше Слава і Едгар Камінські "закохали" проникливим поглядом. Також стало відомо, що пара полетіла на відпочинок в США.

Також Слава з НеАнгелів похизувалася результатами схуднення.

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