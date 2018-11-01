"Відносини можуть стати міцними і довгими": екстрасенс розповів, що чекає в майбутньому Лободу і Ліндеманна

Він зазначив, що існує відповідний формат відносин для цих зірок
Учасник нового сезону "Битви екстрасенсів", відомий екстрасенс Тимофій Руденко вважає, що співачка Світлана Лобода і лідер групи Rammstein Тілль Ліндеманн можуть бути щасливі разом і у них є всі шанси побудувати тривалі та міцні відносини. Про це Руденко розповів в інтерв'ю для Woman.ru.
Тимофій Руденко зазначив, що Світлану Лободу притягують сильні чоловіки, які можуть стати надійною опорою для неї.
"Незважаючи на зовнішню незалежність, Світлану приваблюють сильні і надійні чоловіки, які вирішували б її проблеми. Для Тілля ж ідеальний формат відносин - ''батько-дочка'', - розповів екстрасенс і додав, що у пари є всі шанси побудувати міцні і щасливі відносини.
"У перспективі відносини можуть стати міцними і довгими. Однак варто пам'ятати про мінливості і нестабільності творчих особистостей, якими обидва, безумовно, є", - додав Тимофій Руденко.
Нагадаємо, раніше ми писали про те, що Тілль Ліндеманн забрав Світлану Лободу з лікарні і відвів на вечерю в ресторан.
Незабаром до них приєдналася старша дочка співачки Єва, яка практично весь вечір провела на колінах у Ліндеманна. З ресторану Лобода і Ліндеманн вийшли, тримаючись за руки.
А також ми розповідали про те, що через операцію відома співачка Світлана Лобода понесла колосальні збитки.
Відео: РБК-Україна