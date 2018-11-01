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"Відносини можуть стати міцними і довгими": екстрасенс розповів, що чекає в майбутньому Лободу і Ліндеманна

Lite » Зірки 01.11.2018 - 19:20
Колаж РБК-Україна
Колаж РБК-Україна

Він зазначив, що існує відповідний формат відносин для цих зірок

Учасник нового сезону "Битви екстрасенсів", відомий екстрасенс Тимофій Руденко вважає, що співачка Світлана Лобода і лідер групи Rammstein Тілль Ліндеманн можуть бути щасливі разом і у них є всі шанси побудувати тривалі та міцні відносини. Про це Руденко розповів в інтерв'ю для Woman.ru.

Тимофій Руденко зазначив, що Світлану Лободу притягують сильні чоловіки, які можуть стати надійною опорою для неї.

"Незважаючи на зовнішню незалежність, Світлану приваблюють сильні і надійні чоловіки, які вирішували б її проблеми. Для Тілля ж ідеальний формат відносин - ''батько-дочка'', - розповів екстрасенс і додав, що у пари є всі шанси побудувати міцні і щасливі відносини.

"У перспективі відносини можуть стати міцними і довгими. Однак варто пам'ятати про мінливості і нестабільності творчих особистостей, якими обидва, безумовно, є", - додав Тимофій Руденко.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що Тілль Ліндеманн забрав Світлану Лободу з лікарні і відвів на вечерю в ресторан.

Незабаром до них приєдналася старша дочка співачки Єва, яка практично весь вечір провела на колінах у Ліндеманна. З ресторану Лобода і Ліндеманн вийшли, тримаючись за руки.

А також ми розповідали про те, що через операцію відома співачка Світлана Лобода понесла колосальні збитки.

Відео: РБК-Україна

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