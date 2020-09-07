ru
ua

News
+
-

Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

Відмінницями не народжуються: Слава з НеАнгелів після критики на "Танцях з зірками 2020" звернулася до Кухар

Автор: Lite

Співачка дала обіцянку, пов'язану з танцями

Слава Камінська з гурту НеАнгели другий раз бере участь у проекті "Танці з зірками". Два роки тому підкорити головний паркет країни їй завадила травма. Перед другим прямим ефіром у цьому році вона отруїлася і потрапила під крапельницю, але це не завадило їй вийти та станцювати перед суддями і глядачами в неділю, 6 вересня. Правда, у журі були зауваження до співачки після її ча-ча-ча на паркеті з Дмитром Дікусаром, а сувора Катерина Кухар навіть поставила артистці 2 бали, після чого зіркова пара посіла останню сходинку турнірної таблиці. Але артистка вирішила сприйняти оцінку від судді як мотивацію, про що повідомила в Instagram.

Співачка поділилася закулісним фото, на якому позує в розкішному срібній сукні, розшитій намистинами, пайеками та стразами з китицями на подолі. Її волосся укладене в голлівудські хвилі.

"А ча-ча реально вийшла на удачу. Спасибі всім глядачам за кредит довіри та Катерині Кухар за мотивацію. Відмінницями не народжуються, відмінницями стають. Обіцяю намагатися і до наступного ефіру впоратися з ногами, руками і кроками", - запевнила співачка.

Слава Камінська і Дмитро Дікусар не вразили суддів ча-ча-ча на паркеті (фото: instagram.com/babaslavka)

Шанувальники підтримали Славу і висловили надію, що наступного разу вона підкорить своїм номером суддів і глядачів.

Популярні новини
  • Розумниця і красуня
  • Шикарна. Бажаю Вам перемоги
  • Ви вогонь! Все обов'язково вийде!
  • Нереальна краса
  • Слава, додайте трохи пластики до танцю!
  • Слава, у Вас шикарний тренер! Не здавайтеся

Скріншот коментарів

Відео: YouTube/Танці з зірками

Нагадаємо,що раніше Олена Шоптенко заступилася за Олега Винника і відповіла всім, хто розкритикував виступ їх пари на "Танцях з зірками 2020".

Прогноз погоди
Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Танцы со звездамиНеАнгелыСлава Камінська