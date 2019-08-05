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Ось звідки така фігура! Вікторія Бекхем показала "гаряче" фото з тренування

Lite » Новини шоу-бізнесу 05.08.2019 - 18:14
Ось звідки така фігура! Вікторія Бекхем показала "гаряче" фото з тренування
Вікторія Бекхем (фото: instagram.com/victoriabeckham)

45-річна бізнесвумен не шкодує себе в спортзалі

Вікторія Бекхем може похвалитися не тільки запаморочливою кар'єрою і щастям в особистому і сімейному житті, але і бездоганною спортивною формою. І якщо про її творчі та бізнес-починання ми знаємо практично все, то про те, як вдається Бекхем у свої 45 років виглядати настільки розкішно, можемо тільки здогадуватися. Або ж намагатися скласти уявлення з коментарів в інтерв'ю.

Ось звідки така фігура! Вікторія Бекхем показала &quot;гаряче&quot; фото з тренуванняВікторія Бекхем обожнює спорт (фото: instagram.com/victoriabeckham)

Так, Вікторія не раз зізнавалася, що любить корисну їжу і намагається привчити до неї всю сім'ю. Також в її щоденному розпорядку – регулярні піші прогулянки, пробіжки і навантаження в спортзалі. Сьогодні на її сторінці з'явилося підтвердження того.

Ось звідки така фігура! Вікторія Бекхем показала &quot;гаряче&quot; фото з тренуванняНове фото зі спортзалу (фото: instagram.com/victoriabeckham)

Вікторія показала фото, де робота над тілом буквально кипить. Знаменита красуня займається одним зі своїх улюблених видів спорту – боксом. Вона впевнена – він відмінно допомагає опрацювати всі м'язи, при цьому залишаючи фігуру стрункою і тонкою. Неспроста саме цей вид спорту обожнюють багато супермоделей, включаючи Адріану Ліму і Джіджі Хадід.

Ось звідки така фігура! Вікторія Бекхем показала &quot;гаряче&quot; фото з тренуванняВікторія розробила нову лінію для відомого спортивного бренду (фото: instagram.com/victoriabeckham)

На Вікторії надіті червоні легінси, топ і чорна бейсболка, які доповнили білі кросівки. Вологе тіло і мокре волосся говорять про те, що вона не шкодує сил. "Ранок понеділка #ReebokxVictoriaBeckham, моделі доступні на 36 Dover Street в Лондоні і на Reebok.com. Фото надане @davidbeckham", – написала Виткория, згадавши коханого чоловіка. Який тут же відповів: "Фотокредит – Я. Дякую за згадку", – пише жартома щасливий Девід.

Ось звідки така фігура! Вікторія Бекхем показала &quot;гаряче&quot; фото з тренуванняДевід обожнює соцмережі так само, як і Викторія (фото: instagram.com/victoriabeckham)

До речі, Девід і сам обожнює фото з Вікторією. На честь 20-річчя їхнього подружнього життя він зробив цілу добірку романтичних архівних знімків. Тут були і  знімки з юності, і з різних знакових моментів їхнього життя... Мабуть, Девід – такий же романтик, як і Вікторія.

Про це говорять і кадри з відпочинку в Маямі, які він невпинно постив. Так, у відпустку вирушила вся родина, за винятком Брукліна. І він був першим, хто показав, як весело вони проводять час.

Ми зробили це! Хайді Клум і Том Каулітц показали романтичне фото з весілля Ти мій найкращий друг: Вікторія Бекхем зворушила мережу несподіваним зізнанням 8-річній доньці
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