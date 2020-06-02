Ось звідки така фігура: шеф-кухар Наомі Кемпбелл розповів правила харчування моделі

Наомі Кемпбелл (фото: instagram.com/naomi)

Секрети харчування супермоделі

Наомі Кемпбелл – культова модель 90-х, яка в свої 50 років може похвалитися досконалою фігурою і сяючим зовнішнім виглядом. Виявляється, своєю стрункою фігурою вона зобов'язана не тільки спортзалу, який відвідує регулярно, але і ретельно складеному раціону. Його продумує особистий шеф-кухар супермоделі Шон Джон, який нещодавно відкрив у Нью-Йорку ресторани для самовивозу і доставки Tings і Le Song. Виявляється, у популярної і нині красуні є цілий список продуктів, які вона не вживає. Він включає молочні продукти, курку, глютен і багато інших продуктів.

Наомі все так само струнка (фото: instagram.com/naomi)

«Я кухар більше 10 років. У неї є свої домашні рецепти, але я готую по-справжньому хорошу їжу, і вона екологічно чиста і справді корисна. Наомі дотримується суворого вегетаріанства, як Боб Марлі – растафаріанства», – розповів Джон в інтерв'ю виданню Page Six.

До речі, модель сама обожнює купувати продукти в супермаркеті. Це для неї є своєрідною медитацією. «Я сама ходжу за продуктами, не можу замовляти їх онлайн. Мені так не подобається. Я хочу вибирати їжу самостійно, щоб переконатися, що фрукти без бочків або яких-небудь пошкоджень. Для мене продуктовий шопінг володіє терапевтичним ефектом», – зізнається нев'януча красуня.

Наомі і сама любить готувати (фото: instagram.com/naomi)

За словами Джона, улюблені страви стрункою Кемпбелл – свіжі овочі і ситні бульйони. Але в цілому модель ніколи не дотримується стандартного меню, а замовляє щось неординарне. "Зроби що-небудь таке, але не те, що є в меню!", – каже вона, коли відвідує кафе улюбленого кухаря. «Вона завжди за творчий процес», – розповідає Шон. Що важливо – їжа повинна бути насиченого смаку. «У їжі повинен бути аромат. Ви не можете просто покласти сіль і перець. Там повинно бути трохи спецій і трав», – ділиться майстер. До речі, Наомі ніколи не їсть літакову їжу.

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Автор: Lite