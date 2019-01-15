Де і як відпочивали на зимових канікулах 2019 українські зірки

Відео: РБК-Україна

Українські зірки втекли геть від зими в теплі краї і на екзотичні курорти, звідки регулярно радують своїх шанувальників фото і відео з відпочинку. Правда, знайшлися і ті, хто вирішив залишитися в Україні чи поїхати в різдвяну Європу. Які напрямки і країни обрали знаменитості розповість LITE.

Учасниця гурту "НеАнгели" Вікторія Смеюха поєднала приємне з корисним – під час роботи і відпочинку в Польщі вона встигла відвідати теплий басейн під відкритим небом. В Instagram співачка показала, як безстрашно вискакувала в сніг прямо з води.

Фото: Вікторія Смеюха (instagram.com/vikanablack)

Світлана Лобода з дочкою вирушила на Мальдіви – ближче до океану і акулам, як заявила вона сама. Артистка не тільки насолоджувалася безтурботним відпочинком, але й не забувала про заняття спортом і танцями. Зірка показала неабияку розтяжку, яку вона робить на мосту, а також зазначила, що репетирувала з тренером з танців 5 годин в день.

Фото: Світлана Лобода (instagram.com/lobodaofficial)

Молода українська співачка болівійського походження, а також учасниця шоу Танці з зірками Michelle Andrade для зимового відпочинку обрала Європу. Вона провела свята в Іспанії.

Фото: Мішель Андраде (instagram.com/mishvirmish)

Зіркова пара телеведучих Катя Осадча та Юрій Горбунов також вирішили побалувати себе після напруженого робочого графіка відпочинком в теплих країнах. Їх вибір упав на екзотичний острів Маврикій.

Фото: Катя Осадча та Юрій Горбунов(instagram.com/gorbunovyuriy)

Також на Маврикії вирішила відпочити і співачка Джамала з чоловіком. Вона із задоволенням прогулювалася по пляжу в розкішній сукні-вишиванці, а також ділилася фото в купальнику.

Фото: Джамала (instagram.com/jamalajaaa)

Телеведучий Олександр Скічко разом з дружиною відправився в африканську Кенію. Його дуже вразила зустріч із дикою природою, а також знайомство з місцевими жителями і фауною.

Фото: Олександр Скічко (instagram.com/aleksandrskichko)

Співачка Настя Каменських також не втрималася від спокуси махнути в теплі краї. Вона регулярно радує шанувальників фотосесіями в купальнику прямо з жаркої Мексики.

Фото: Настя Каменських instagram.com/kamenskux)

Народна артистка України Ольга Сумська з сім'єю на свята відвідала відомий український гірськолижний курорт Буковель, звідки ділилася фото і відео в Instagram.

Фото: Ольга Сумська з чоловіком (instagram.com/olgasumska)

Для відпочинку сонячне Майамі вибрали Ані Лорак, Лілія Подкопаєва та Оля Полякова, також там встигла побувати і Санта Дімопулос. Знаменитості задоволенням показували пляжні фото і демонстрували стрункі фігури.

Фото: Лілія Подкопаєва та Ані Лорак (instagram.com/anilorak)

Українська співачка і акторка Даша Астаф'єва вирішила відвідати райський острів Балі. Яскравими і барвистими знімками вона не пропускала можливості радувати шанувальників в соцмережах.

Фото: Даша Астаф'єва (instagram.com/da_astafieva)

Раніше ми писали про те, що Леся Нікітюк на різдвяних канікулах відпочила і покаталася в Буковелі.

До речі, Надя Дорофєєва та Володимир Дантес полетіли у відпустку в Дубаї, де співачка в перший же день злягла з температурою.

Цікаво, що ОАЕ для сімейного відпочинку вибрав і Дмитро Монатік. Разом з дружиною він встиг зустрітися з Дорофєєвою та Дантесом і провести вечір в приємній компанії.