На відпочинок всією сім'єю! Вікторія та Девід Бекхем вирушили з дітьми в Майамі

Вікторія і Девід Бекхем, які нещодавно влаштували собі романтичний тур по Франції в честь 20-річчя з дня весілля, тепер вирішили відпочити всією сім'єю. Вони взяли 16-річного Ромео, 14-річного Круза і малятко Харпер, якої в липні виповнилося 8, і полетіли в Майамі. Судячи з численних фото і відео на сторінках зірок і їх дітей, вони проводять час просто чудово. До речі, 20-річний Бруклін з ними не поїхав.

Девід Бекхем з дітьми в аквапарку (фото: instagram.com/davidbeckham)

Хлопець, який вже всерйоз захопився фотографією, зараз активно займається своїми творчими проектами. Незважаючи на те, що нещодавно в мережі обговорювали його вельми посередні дані в зйомках і відсутність професіоналізму, кількість його робіт радує.

Бруклін вже всерйоз захопився творчістю (фото: instagram.com/brooklynbeckham)

Так, нещодавно Бруклін взявся за зйомки кліпу для англійської інді-рок-групи JAWS. За словами старшого сина Бекхемів, як тільки він почув пісню, з перших нот закохався в неї і сам запропонував хлопцям свої ідеї та режисерські послуги. У майбутньому він збирається серйозно зайнятися створенням роликів для груп.

Девід і його діти в Маямі (фото: instagram.com/brooklynbeckham)

А тим часом інші члени знаменитої родини насолоджуються сонцем і океаном. Прогулянки на яхтах змінилися походом в аквапарк і численними водними атракціонами, відвідуванням ресторанів і навіть риболовлею. Веселощі і запал, що панували там, буквально сколихнули Instagram. Девід, Вікторія, Ромео і Круз засипали мережу кумедними постами.

Девід і Круз (фото: instagram.com/davidbeckham)

"Так весело з дітьми в Tidal Cove... МАЙАМІ бейбі", – написав глава сімейства, опублікувавши цілу серію кадрів, де спускається з гірки з Харпер, Ромео і Крузом. Вікторія написала: "Сімейні вихідні у Майамі".

Бекхемы всією родиною (фото: instagram.com/davidbeckham)

До речі, зазвичай сімейні торжества ніхто не пропускає. Дружною компанією вони відзначили день 44 день народження Девіда, і 45-річчя Вікторії, і вже згаданий 8-й день народження Харпер. Так що звання найміцнішої сім'ї в шоу-бізнесі, як і раніше, залишається за ними!