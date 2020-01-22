Відпочинок в трьох: Джамала розсекретила свої почуття в Єгипті

Фото: Джамала (instagram.com/jamalajaaa)

Співачка провела ранок лежачи в гамаку біля басейну

Співачка Джамала, яка вперше полетіла в подорож з малюком натякнула, що відпустка не проходить так розслаблено, як хотілося б.

Не дивлячись на те, що разом з чоловіком Бекіром Сулеймановим, знаменитість обрала дуже зручний для відпочинку з дітьми курорт на узбережжі Червоного моря в Египті, відпочинок виходить не таким, як гадалося. Співачці доводиться постійно стежити за сином Емір-Рахманом, який не відходить від зіркової мами ні на хвилиночку і постійно показує свою допитливість.

Крім того, Джамалі, ймовірно хочеться запам'ятати як умога більше емоцій маленького мандрівника, тому вона практично не випускє смартфона з рук, знімаючи фото і відео з малюком. У підсумку знаменитість натякнула під одним із своїх постів в Instagram на втому.

Фото: Джамала (instagram.com/jamalajaaa)

Вона опублікувала серію ранкових фото, на яких позувала в гамаку біля басейну і лаконічно побажавши всім доброго ранку, супроводила підпис неоднозначним хештегом - #отдыхвтроемразвеэтовозможно.

Фото: Джамала (instagram.com/jamalajaaa)

Підписниці відразу вловили нотку втоми вокалістки і, побажавши їй гарного відпочинку, поділилися своїми роздумами на тему спільного відпочинку з дітьми:

Тобі дуже йде природність. Неукладене волосся ,без мейку, ти така легка і жіночна. Дуже подобається. Гарного відпочинку

Ох ) я влітку полетіла з трьома дітьми на відпочинок ))) так от, я відпочила коли після відпустки пішла в офіс і заварила собі кави і подумалося мені тоді! В якому це я була помутнінні розуму, що поїхала з дітьми відпочивати !!!!

Краса! Обожнюю Шарм. На коралових рифах вже ниряли, рибками милувалися?))

Там тепленько!

Шикарна

Фото: Джамала (instagram.com/jamalajaaa)

Варто відзначити, що сімейні фотосети у знаменитості виходять неймовірно атмосферними. Так різдвяні фото подружжя з дитиною зачарували шанувальників своїм теплом і затишком.