"Вагітна?" Нікітюк спантеличила фото після поїздки в Китай

Леся Нікітюк (Фото: instagram.com/lesia_nikituk)

Зірка повідомила, що повернулася з подорожі в Східну Азію

Популярна українська телеведуча Леся Нікітюк, яка протягом тижня викладала яскраві фото з Китаю, повернулася в Україну. В її Instagram можна було прочитати смішні історії про місцеві "наркотики", традиції, одяг і багато іншого.

В честь повернення екс-ведуча шоу "Орел і Решка" вирішила поділитися спокусливим двозначним кадром. На ньому Леся зображена у спальні. 32-річна зірка стоїть на колінах на ліжку. На ній надіта шовкова міні-спідниця кремового кольору і білий топ незвичайного крою.

"І, як кажуть: "Відпочила? А тепер працюй, біч!" - підписала знімок Леся Нікітюк.

Леся Нікітюк (Фото: instagram.com/lesia_nikituk)

Однак шанувальники Никитюк звернули увагу на те, як знаменитість прикриває живіт.

Ех, Леся-Леся...

Вагітна?

Який місяць?

Ого, ти вагітна?

Скільки?

Скріншот: instagram.com/lesia_nikituk

Скріншот: instagram.com/lesia_nikituk

Скріншот: instagram.com/lesia_nikituk

Скріншот: instagram.com/lesia_nikituk

Зазначимо, Леся Нікітюк вміє плідно працювати і добре відпочивати, а іноді поєднує перше і друге. При будь-якій можливості Леді Ле також "тікає" з Києва – нехай ненадовго, зате встигає відпочити і встигає перезавантажитися. Нагадаємо, раніше Леся Нікітюк спантеличила листівкою з Китаю.