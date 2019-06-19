"Окремий вид мистецтва": Надя Дорофєєва приворожила кокетливим образом

Надя Дорофєєва (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)

У такому образі Дорофєєва з'явилася в новому кліпі "VISLOVO"

Надя Дорофєєва буквально запаморочила голови шанувальників новим ефектним фото, опублікованими на своїй instagram-сторінці. Українська співачка позує у відвертому боді з чорно-білим анімалістичним принтом. Однак примітний макіяж з акцентом на очі і чуттєві губи, а також безпосередньо томний погляд співачки.

У такий ось спосіб Дорофєєва вирішила в черговий раз нагадати шанувальникам про довгоочікувану прем'єру нового кліпу групи "Время и Стекло" на пісню "VISLOVO" ("Вислово"). Прем'єра кліпу відбулася 17 червня.

Саме в такому образі, як показано на фото, Дорофєєва і з'явилася в кліпі. Довершують образ також чорні спортивні штани.

"А ти вже бачив кліп "VISLOVO" - підписала кокетливе фото Дорофєєва.

Стильна Надя Дорофєєва (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)

Тим часом лише за кілька днів нова відеоробота "Время и Стекло" зібрала вже більше 570 тис. переглядів. І їх кількість постійно зростає.

Кліп, як зазвичай, зроблений за принципом "зацикленості". Тут багато незвичайних і місцями нелогічних сюжетних моментів, які слідують один за іншим. А динамічна зміна картинки не дає глядачеві занудьгувати.

Время и Стекло – VISLOVO

Підписники ж Наді поспішили залишити свої відгуки під її новим "гарячим" фото:

"Ти окремий вид мистецтва"

"Крута дівчина, крута пісня, крута група - що може бути краще?"

"Ааааа, яка офігенна!"

"Неможливо відірвати очі від цієї фотографії, богиня краси"

"Ви розірвали всіх цим кліпом! І сподіваюся концерт VISLOVO порве весь світ!"

"Кліп неймовірний, дуже сподобався!"

"Ааа, божежееее, смерті моєї хочеш?"

"Яка сонечко!"

Скріншот коментарів: instagram.com/nadyadorofeeva

Нагадаємо, раніше Надя Дорофєєва підкорила стріт-стайл образом в стилі спорт-шик. Співачка невимушено трималася перед камерою.

До речі, до цього струнка Надя Дорофєєва підкорила ідеальною фігурою в червоному купальнику. Вона позувала на невеликому моторному човні посеред водойми.