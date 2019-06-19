"Окремий вид мистецтва": Надя Дорофєєва приворожила кокетливим образом

У такому образі Дорофєєва з'явилася в новому кліпі "VISLOVO"
Надя Дорофєєва буквально запаморочила голови шанувальників новим ефектним фото, опублікованими на своїй instagram-сторінці. Українська співачка позує у відвертому боді з чорно-білим анімалістичним принтом. Однак примітний макіяж з акцентом на очі і чуттєві губи, а також безпосередньо томний погляд співачки.
У такий ось спосіб Дорофєєва вирішила в черговий раз нагадати шанувальникам про довгоочікувану прем'єру нового кліпу групи "Время и Стекло" на пісню "VISLOVO" ("Вислово"). Прем'єра кліпу відбулася 17 червня.
Саме в такому образі, як показано на фото, Дорофєєва і з'явилася в кліпі. Довершують образ також чорні спортивні штани.
"А ти вже бачив кліп "VISLOVO" - підписала кокетливе фото Дорофєєва.
Стильна Надя Дорофєєва (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)
Тим часом лише за кілька днів нова відеоробота "Время и Стекло" зібрала вже більше 570 тис. переглядів. І їх кількість постійно зростає.
Кліп, як зазвичай, зроблений за принципом "зацикленості". Тут багато незвичайних і місцями нелогічних сюжетних моментів, які слідують один за іншим. А динамічна зміна картинки не дає глядачеві занудьгувати.
Время и Стекло – VISLOVO
Підписники ж Наді поспішили залишити свої відгуки під її новим "гарячим" фото:
Скріншот коментарів: instagram.com/nadyadorofeeva
Нагадаємо, раніше Надя Дорофєєва підкорила стріт-стайл образом в стилі спорт-шик. Співачка невимушено трималася перед камерою.
До речі, до цього струнка Надя Дорофєєва підкорила ідеальною фігурою в червоному купальнику. Вона позувала на невеликому моторному човні посеред водойми.