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"Відбиваюся, як можу": Віка з Неангелів поскаржилася на раптовий "напад"

Lite » Новини шоу-бізнесу 09.04.2019 - 12:57
"Відбиваюся, як можу": Віка з Неангелів поскаржилася на раптовий "напад"
Фото: Вікторія Смеюха (instagram.com/vikanablack)

Співачка показала, хто її атакував

Популярна співачка Вікторія Смеюха з гурту "НеАгелы" вирішила скористатися перервою у творчості і вільним часом, тому вирушила в рідне Харків – побачити батьків, сестру і улюблену племінницю Лізу. Артистка частенько показує знімки зі своєю квітучою мамою-красунею Вікторією та улюбленою маленькою племінницею-непосидою, а ось батька в її фотоблозі можна зустріти рідко. Цього разу Віка насичено провела час на малій Батьківщині і навіть піддалася "нападу", щоправда мова йде про доброзичливих тварин з місцевого еко-парку. Веселим фотосетом в компанії "товариських" кізок вона поділилася в Instagram.

На знімках Віка від душі веселитися в компанії своїх нових чотироногих друзів, які буквально обліпили її з усіх сторін. Дівчина одягнена в яскраву коротку куртку фіолетового відтінку, джинси з високою посадкою, просту білу футболку, зручні чорні кросівки, а її образ завершує стильна бейсболка.

Судячи з фото, Віка кормила кіз морквиною, тому вони активно переслідували її в надії отримати ласощі.

"Козли нападають, відбиваюся, як можу. Бо люблю лева (не за гороскопом і не по імені)", - залишила інтригуючий коментар до знімків вона.

&quot;Відбиваюся, як можу&quot;: Віка з Неангелів поскаржилася на раптовий &quot;напад&quot;

Фото: Вікторія Смеюха (instagram.com/vikanablack)

Шанувальникам сподобалася картина, що постала перед їх очам. Вони потішились не тільки через кумедну ситуації, але і залишили компліменти зовнішності усміхненою артистки.

&quot;Відбиваюся, як можу&quot;: Віка з Неангелів поскаржилася на раптовий &quot;напад&quot;

&quot;Відбиваюся, як можу&quot;: Віка з Неангелів поскаржилася на раптовий &quot;напад&quot;

Фото: Вікторія Смеюха (instagram.com/vikanablack)

"В цьому парку красиво. І ви красива!", "Козли, вони такі", "Красоточка", "Гарна кізка!", "Дуже красива", - писали коментатори.

Раніше Віка з "НеАнгелів" показала свій безцінний подарунок, зроблений улюбленою племінницею Лізою.

До речі, Віка з групи "НеАнгели" потішила смішним відео прогулянки на коні.

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