"Звільняли цілий поверх": Остапчук розповів, як "заробляв" у студентські роки (відео)

Відео: Володимир Остапчук про заробіток в студентські роки (Youtube-канал/Світське життя)

Популярний український шоумен і телеведучий Володимир Остапчук розповів, як примудрявся "заробляти" у студентські роки. Про це він розповів Каті Осадчій у програмі "Світське життя".

"Коли ми вчилися в університеті, а там була велика п'ятиповерхова будівля, то весь верхній поверх звільняли, і туди заселяли хасидів. Ми продавали шапки-вушанки їм", - сказав він.

Скріншот з відео (Youtube-канал/Світське життя)

Більш того, Остапчук уточнив, що в його рідному місті Умані навіть є цілий район, на якому все написано на Івриті.

"У нас в Умані є район, де все написано на Івриті. Якщо ви не бачили, там навіть білборд такий був", - підкреслив він.

Скріншот з відео (Youtube-канал/Світське життя)

До речі, відомий актор і телеведучий Володимир Остапчук, який час від часу живе в Канаді, розповів в інтерв'ю РБК-LITE про систему освіти в цій країні.

Раніше ведучий розповів, які міста варто відвідати кожному українцю і підкреслив, що в нас "дуже недооцінений внутрішній туризм".