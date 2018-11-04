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"Звільняли цілий поверх": Остапчук розповів, як "заробляв" у студентські роки (відео)

Lite » Зірки 04.11.2018 - 13:20

Відео: Володимир Остапчук про заробіток в студентські роки (Youtube-канал/Світське життя)

Популярний український шоумен і телеведучий Володимир Остапчук розповів, як примудрявся "заробляти" у студентські роки. Про це він розповів Каті Осадчій у програмі "Світське життя".

"Коли ми вчилися в університеті, а там була велика п'ятиповерхова будівля, то весь верхній поверх звільняли, і туди заселяли хасидів. Ми продавали шапки-вушанки їм", - сказав він.

&quot;Звільняли цілий поверх&quot;: Остапчук розповів, як &quot;заробляв&quot; у студентські роки (відео)

Скріншот з відео (Youtube-канал/Світське життя)

Більш того, Остапчук уточнив, що в його рідному місті Умані навіть є цілий район, на якому все написано на Івриті.

"У нас в Умані є район, де все написано на Івриті. Якщо ви не бачили, там навіть білборд такий був", - підкреслив він.

&quot;Звільняли цілий поверх&quot;: Остапчук розповів, як &quot;заробляв&quot; у студентські роки (відео)

Скріншот з відео (Youtube-канал/Світське життя)

До речі, відомий актор і телеведучий Володимир Остапчук, який час від часу живе в Канаді, розповів в інтерв'ю РБК-LITE про систему освіти в цій країні.

Раніше ведучий розповів, які міста варто відвідати кожному українцю і підкреслив, що в нас "дуже недооцінений внутрішній туризм".

Новини України Володимир Остапчук
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