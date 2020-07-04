Обережно, гаряче: переможниця Холостяк-10 засвітила розкішну фігуру в бікіні

Даша Ульянова (фото: instagram.com/dasha_ulyanovaa)

Дівчина влаштувала гарячий фотосет біля басейну

Переможниця романтичного реаліті Холостяк 10 Даша Ульянова, яка нещодавно відверто розповіла про труднощі під час участі в проекті, схвилювала мережу гарячим знімком в купальнику. Дівчина відправилася на відпочинок в заміський клуб і не упустила випадку зробити ефектні фото біля басейну.

На знімку 23-річна гімнастка відображена, коли лежить на бортику басейну в яскравому жовтому бікіні, при цьому Даша спокусливо вигнулась, демонструючи апетитні вигини своєї розкішної фігури.

Даша Ульянова показала фігуру в купальнику (фото: instagram.com/dasha_ulyanovaa)

Дівчина також поділилася милою історією про те, як отримувала компліменти від маленької дівчинки.

"Сонячний день, хороша компанія і яскравий купальник - запорука прекрасного дня. Блін, вчора так класно було. Під час відпочинку на мене задивилася маленька дівчинка і давай кликати маму, мовляв, подивися, яка гарна «ляля» в яскравому купальнику. Отримувати компліменти від дітей так приємно, я не можу... адже вони завжди чесні і щирі", - зазначила Ульянова.

Пізніше Даша опублікувала ще один кадр, на якому вона зображена в саду в білій мереживній сукні. Екс-Холостячка вирішила згадати про своє дитинство і поділилася кумедним випадком.

Даша Ульянова зачарувала романтичним чином у мереживній сукні (фото: instagram.com/dasha_ulyanovaa)

"У дитинстві ми робимо багато веселих і безбашенних вчинків. Хтось тягне всіх бездомних тварин додому, хтось будує цілий день величні пісочні замки, хто виходить на вулицю в туфлях мами... А ви пам'ятаєте, як ми могли сидіти в морі просто до посиніння, годинами не вилазили на сушу. Діти завжди щирі, іноді відчайдушні і деколи дуже сміливі. Їх емоції справжні, дитина не буде зображати з себе того, ким не є, не буде насильно спілкуватися з неприємними людьми і змушувати себе робити те, до чого не лежить душа.

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Пам'ятаю, як у дитинстві я вирішила зробити собі модну укладку браш і заплутала волосся. Довелося відрізати частину локонів. А ще пам'ятаю себе цілеспрямованою, коли так хотілося виступити добре, а потім ще краще, і ще краще. Розкажіть про своє дитинство? Якими ви були? Ваш самий забавний або смішний вчинок?" - написала дівчина.

Нагадаємо, Холостяк-10 Макс Михайлюк зробив зізнання про зміни в особистому житті і розповів, що вже не зовсім самотній.

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Автор: Lite