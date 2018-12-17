"Залишайте час один для одного": Фреймут зачарувала фото з чоловіком

Фото: Ольга Фреймут (instagram.com/freimutolia)

Телеведуча згадала про колишні безтурботні часи

Відома українська телеведуча Ольга Фреймут, яка зважилася на відверте визнання, поділилася з шанувальниками новим спільним сником зі своїм чоловіком, Володимиром Локотко. Фото зірка опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

На знімку пара позує в елегантних вбраннях на світському заході. Ольга закликала підписників завжди знаходити час на своїх коханих, а також згадала про колишні часи.

Фото: Ольга Фреймут з чоловіком (instagram.com/freimutolia)

"Володя і я на грандіозному L'Officiel Red Shoes Dance by Mercedes-Benz. Ми так мало виходимо "на люди". Але після такого вечора згадалося безтурботне минуле, де я ще не багатодітна мама. І ми щойно закохалися. І навколо стільки друзів. Залишайте час один для одного. Життя проходить дуже швидко..." - написала Фреймут.

Скріншот поста (instagram.com/freimutolia)

В коментарях багато користувачів мережі відзначили, що Ольга і Володимир дуже схожі один на одного, як брат і сестра. А також назвали їх красивою і гармонійною парою і побажали щастя.

"Блін ви так схожі. Це добре)";

"Похожі як брат з сестрою";

"Такі вишукані";

"Милість цього фото зашкалює";

"Міла,гармонвійна пара! Добра,миру та затишку вашій сім'ї!";

"Дуже схожі";

"Зачаровуєте.. Вишукані не тількі ззовні, а ще і з середини. Нехай ваша родина буде щасливою. Ві мій приклад. Надихаюсь кожним фото";

"Ві неймовірна жінка. Дуже красива і приваблива. Дуже любимо";

"Ви чудово виглядаєте, гарна пара)))Оля ,Ви суперова)";

"Дивлюся на вас і знову починаю вірити до кохання";

"Гармонійно удвох дивитесь) нехай ця гармонія завжди буде з вами!" - пишуть підписники Ольги.

Скріншот коментарів (instagram.com/freimutolia)

Нагадаємо, що телеведуча Оля Фреймут, яка раніше анонсувала новий загадковий проект, нарешті розкрила інтригу і представила свою нову книгу під назвою "Про любов".

Також, відома українська телеведуча Ольга Фреймут розповіла, чому розважальне шоу "Оля" з її участю протрималося на телеекранах усього місяць і його виробництво було припинено.

До речі, Ольга Фреймут поділилась цікавим спостереженням щодо моди та стилю.

Цікаві факти про Ольгу Фреймут (фото: РБК-Україна)