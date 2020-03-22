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Залишайтеся вдома: Катя Осадча розповіла, як провести час на карантині з користю

Lite » Новини шоу-бізнесу 22.03.2020 - 09:49
Залишайтеся вдома: Катя Осадча розповіла, як провести час на карантині з користю
Фото: Катя Осадча (instagram.com/kosadcha)

Телеведуча запропонувала цілий список потрібних справ

Під час вимушеного карантину багато українських знаменитостей закликають шанувальників бути відповідальними і дотримуватися його правил, залишаючись вдома. При цьому вони розповідають, як проходять їхні будні - наприклад, Катя Осадча та Юрій Горбунов багато часу приділяють маленькому синові Івану. Зоряний тато навіть долучив малюка до йоги, яку дуже любить, і зазначив, що у нього чудово виходить! А його дружина поділилася списком улюблених серіалів, які допоможуть скоротати час.

А в свіжій публікації в своєму Instagram Осадча звернула увагу, що карантин - відмінна можливість зайнятися багатьма корисними справами, до яких раніше не дходили руки. Вона склала свій список рекомендацій, а в наступний раз пообіцяла порадити, чим би зайнятися з дітьми.

Катя супроводила публікацію затишним домашнім фото, на якому вона зображена, коли сидить у кріслі в вільних блакитних джинсах і білій сорочці. Волосся теледіва зібрала під пов'язку на голову, а також нанесла на обличчя легкий макіяж.

Залишайтеся вдома: Катя Осадча розповіла, як провести час на карантині з користю

Фото: Катя Осадча (instagram.com/kosadcha)

"Залишатися вдома — вимога та необхідність. А як проводити час на карантині з користю? Напишіть список справ для себе і дітей. Заняття з дітьми заслуговують на окремий пост, напишу про це пізніше. А поки що рекомендую", - написала занменитость.

  • розібрати всі речі — від одягу до кулькових ручок — за методом Марі Кондо та її магічного прибирання. Ця однойменна книга японської майстрині прибирання стала бестселером у всьому світі, адже метод справді дієвий. Я вже розібрала за ним частину речей і планую це зробити знову. Хоча у своїй книзі Марі дає на це пів року, зараз, під час карантину, ми можемо впоратися швидше. «Магічне прибирання» доступна онлайн.

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  • порт. Навіть ті, хто зазвичай не займаються спортом, нині мають приділяти йому хоча б по 5 хвилин щоранку. В мережі є безліч п’ятихвилинних вправ для преса, деякі з них я вже взяла на озброєння. З такими простими вправами за три тижні у нас точно вималюються кубики.
  • "сходити" в театр вдома. Метрополітен опера, Віденська опера і інші знамениті опери та театри зараз надають безкоштовний доступ до своїх спектаклів. Заходьте на сайт театру, в якому мріяли побувати, і насолоджуйтесь переглядом.
  • Google Arts & Culture. Сайт і зручний додаток для смартфона чи планшета, де опубліковано величезну кількість творів мистецтва з різних музеїв світу. Картини можна шукати за музеями, епохами, напрямами чи митцями. Не забудьте скласти собі список тих музеїв, куди потрібно обов’язково поїхати після завершення пандемії.
  • вивчити іноземні мови. Якщо ви мріяли підтягнути англійську чи французьку або нарешті опанувати португальську, зараз саме час це зробити. Рекомендую щоранку розклеювати по дому по 15 слів, вчити їх протягом дня, повторювати ввечері перед сном, а наступного дня складати з цими словами речення. І так постійно. За час карантину ваш словниковий запас суттєво зросте.
  • згадати захоплення дитинства. Я в дитинстві плела макраме, вишивала і в'язала. Потім на все вистачало часу. Зараз хочу згадати в'язання.
  • переглядати улюблені програми. Тепер, коли ви вдома, улюблену програму вже точно не пропустите.

Залишайтеся вдома: Катя Осадча розповіла, як провести час на карантині з користю

Фото: Катя Осадча (instagram.com/kosadcha)

Нагадаємо, раніше Настя Каменських довела Потапа до сказу під час вибору фільму для перегляду на карантині.

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