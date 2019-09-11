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"Залишиться на все життя": Віка з НеАнгелів в бікіні здивувала зізнанням

Lite » Новини шоу-бізнесу 11.09.2019 - 12:56
"Залишиться на все життя": Віка з НеАнгелів в бікіні здивувала зізнанням
Фото: Вікторія Смеюха (instagram.com/vikanablack)

Співачка зводить з розуму фігурою серед райських красот на Мальдівах

Вікторія Смеюха (справжнє ім'я – Катерина Смеюха) з дуету НеАнгели насолоджується безтурботним відпочинком на екзотичних Мальдівах. Кожен день вона демонструє спокусливий пляжний образ у новому купальнику і розбурхує шанувальників хвилюючими вигинами строного тіла. Співачка охоче ділиться враженнями від відпочинку на курорті і буквально закидає мережа барвистими знімками. Так, на новій серії фото артистка показала черговий пляжний лук і розповіла про незвичайну зустріч.

Віка позувала на фоні екзотичних мальовничих пейзажів і бірюзових безкрайних океанських просторів. На дівчині – яскравий квітчаста ліф від купальника і трендові плавки з високою талією і розрізами з боків. Окрема увага – на фігуру Вікі. Стрункі форми, сталевий прресс, тонка талія, довгі ніжки кожен зводять з розуму її шанувальників.

Під одним зі знімків артиска написала, що чекає яхту. На іншому - позує на судні і ділиться першими враженнями: "Позаду мене знаходиться зачароване місце, яке вабить мене кожен день".

&quot;Залишиться на все життя&quot;: Віка з НеАнгелів в бікіні здивувала зізнанням

&quot;Залишиться на все життя&quot;: Віка з НеАнгелів в бікіні здивувала зізнанням

Фото: Вікторія Смеюха (instagram.com/vikanablack)

"Сьогодні день, який вже точно залишиться у мене в пам'яті на все життя. Я сьогодні побачила незвичайного мешканець морських глибин, який мав тіло ската, а особа дельфіна. Хто з Вас бачив щось подібне?" - поцікавилася здивована зірка.

&quot;Залишиться на все життя&quot;: Віка з НеАнгелів в бікіні здивувала зізнанням

Фото: Вікторія Смеюха (instagram.com/vikanablack)

Шанувальники прийшли захват від яскравих фотолистівок з чарівною Вікою у головній ролі.

  • Шикарна
  • Сексуальна, чарівна, мила, гарна!
  • Класні фотки
  • Ось так треба відпочивати
  • Яка ж Ви гарна! З розуму зійти
  • Вже мулатка
  • Фотки, як листівки всі
  • Катюша, ти супер!
  • Катюша, в тебе божественна талія!

Скріншот коментарів

Нагадаємо, що Віка з НеАнгелів потішила мережу видовищною фотосесією з єдинорогом.

"Ідеальна фігура": Віка з НеАнгелів засипала мережу гарячими фото з відпочинку на Мальдівах Ось це талія! Віка з НеАнгелів вразила витонченою фігурою в Юрмалі
Новини України Віка СмеюхаНеАнгелы
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