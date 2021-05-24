Залишилося небагато: дружина Віктора Павлика розкрила, чи буде він присутній на пологах

Дружина Вікора Павлика Катерина Репяхова вже зовсім скоро вперше стане мамою - пара чекає сина, якого вони назвуть Михайлом. Дівчина часто ділиться в мережі "вагітними" фото і розповідає про своє самопочуття , походи до лікаря та інші повсякденні справи. На цей раз вона розкрила, чи буде чоловік присутній на пологах.

Катерина опублікувала ефектний кадр з чоловіком - вони обидва присіли на крутий мотоцикл, при цьому Віктор однією рукою обіймає кохану, а другу поклав їй на живіт. Зазначимо, що вони обидва в чорному одязі, а Павлик ще й у рокерській косусі.

Катерина Репяхова та Віктор Павлік чекають на першу спільну дитину (instagram.com/repyahovakate)

Дівчина розповіла, що її чоловік донедавна і не знав, що існують партнерські пологи, адже він був народжений в СРСР, коли новонароджених батькам показували з вікна пологового будинку. Тому спочатку він був проти.

"Як ви знаєте, мій чоловік дитина Радянського Союзу, і до цієї весни він не знав, що існують такі пологові будинки. Пологові будинки сімейного типу, де є величезний диван для тата і плоский телевізор і смарт тв, а ще шестиразове харчування для мами і тата. Він запам'ятав для себе варіант, коли в пологовий будинок не пускають нікого і мама народженого малюка показує татові через вікно. Загалом, як мій чоловік ставився до партнерських пологів ви вже зрозуміли. Спочатку він і чути не хотів", - поділилася Репяхова.

Однак пізніше вони сходили на екскурсію в пологовий будинок і співак трохи змінив свою думку.



"Але потім, коли побував в пологовому один раз на екскурсії (нам показали палату). А потім ще й поспілкувався із завідуючою, його думка трохи змінилася," - зазначила майбутня мама.

Однак пара досі точно не знає, чи буде Павлик присутній на пологах - він може поміняти рішення в будь-який момент.



"Ми досі не знаємо, чи буде чоловік у пологовому залі зі мною, але флюорографію ми зробили. Найголовніше, це те, що Ірина Владиславівна (мій лікар і завідуюча пологового будинку) сказала, що чоловік може в будь-який момент прийняти будь-яке рішення. Вийти - зайти. Як йому завгодно. Цей факт звичайно дуже заспокоює всіх. Загалом ми в очікуванні, залишилося небагато", - розповіла дружина артиста.