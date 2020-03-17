Залишається просто кохати: вагітна Джамала зворушила мережу домашнім кадром з чоловіком і сином

Вагітна Джамала, незважаючи на цікаве положення, зберігає активність і зовсім недавно повернулася з поїздки в Нідерланди, але причину візиту тримає в секреті. З оголошенням в Україні карантину у зв'язку з коронавірусною інфекцією, артистка вирішила не ризикувати і залишатися вдома, до чого закликала своїх прихильників. Вона показала в Instagram, як проводить час і хто складає їй компанію.

Зірка опублікувала миле фото з чоловіком Бекіром Сулеймановим і маленьким синочком Емір-Рахманом, до сім'ї долучився й домашній улюбленець – кумедний померанський шпіц.

"У будь-якій складній ситуації, а зараз саме така ситуація в цілому світі, залишається просто любити, просто бути з сім'ї єю. Піклуватись одне про одне та бути людьми! Сьогодні немає "чужих" та "це ж дуже далеко, нас це не торкнеться" і т. п. Залишайтеся вдома!" - закликала зірка.

Фото: Джамала з чоловіком і сином (instagram.com/jamalajaaa)

"Єдиний зрозумілий вихід зараз — це карантин. Всім страшно, лякає невизначеність, всі роздратовані, абсолютно всі втрачають матеріально. Найголовніше — залишатися здоровими та живими! Пам'ятайте про це. Можливо, цей годину вдома обдарувань нам, щоб зробити ті, на що постійно не вистачало часу? І дуже прошу, давайте з повагою та вдячністю ставитись до всіх, хто буде працювати, та до всіх, хто залишається вдома", - написала співачка.

Шанувальники Джамали не змогли стриматися, дивлячись на щасливу сім'ю, і погодилися з думкою артистки.

Гарнюсіки

Красиві

Який милий синочок

Який песик

Дуже славна родина... Особливо дитинка і цуценятко. Будьте щасливі!

Обожнюю! Милі

Маленьке щасливе диво між мамою і татом!

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Раніше Джамала поділилася власними способами профілактики коронавіруса.