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"Нещодавно усвідомила": чарівна Катерина Кухар розкрила свій секрет успіху

Lite » Новини шоу-бізнесу 04.10.2019 - 12:33
"Нещодавно усвідомила": чарівна Катерина Кухар розкрила свій секрет успіху
Фото: Катерина Кухар (instagram.com/ekaterinakukhar_official)

Балерина поділилася з шанувальниками мудрими думками

Катерина Кухар - прима-балерина Національної опери України, яка також багато гастролює за кордоном, а крім того - зоряна суддя шоу Танці з зірками 2019. Останнім часом танцівниця також спробувала себе в новій іпостасі і знялася в декількох модних фотосесіях - так, вона навіть блищала на сайті Vogue Італія. У чому ж секрет її успіху, артистка поділилася на своїй сторінці в Instagram.

Катерина опублікувала ніжне фото, на якому вона стоїть біля балетного станка в молочній сукні з бахромою, дивлячись у бік від камери.

За словами Кухар, вона лише нещодавно зрозуміла головні фактори успіху.

"У мене часто запитують про секрети успіху. Один з них я усвідомила зовсім недавно — це вимогливість до себе, самокритичність... Балет, як і життя — постійна праця. Якщо артист балету прокинувся, а в нього нічого не болить, значить він помер.. Біль — це наш постійний супутник... З ним ми вчимося миритися, як миримося з шматочками пробки в пляшці дорогого, старого вина..." - поділилася мудрими думками балерина.

&quot;Нещодавно усвідомила&quot;: чарівна Катерина Кухар розкрила свій секрет успіху

Фото: Катерина Кухар (instagram.com/ekaterinakukhar_official)

Що ж, можливо саме тому вона так часто строга і вимоглива до учасників проекту "Танці з зірками"?

Підписники засипали Катерину захопленими коментарями і подякували за надихаючі і мудрі слова.

  • Молода, гарна, мудра!!!
  • Красуня
  • Це правда, тільки постійна праця приносить результат якості! Ви талант і великий трудоголік! Захоплююся Вами!
  • Надихнуло
  • Доброго дня Катерина! У Вас гарна сукня!
  • Як гарно сказано! Слова справжнього воїна, самурая! І взагалі, яка рідкість - красива і розумна дівчина
  • Яка ж неймовірна
  • Катерина,завжди захоплювалася ВамиА особливо Вашою критикою)Просто обожнюю. До речі,Ви як завжди гарні
  • Катерина, як завжди. Про шматочки пробки шикарно підмічено...
  • Ви - уособлення жіночності, витонченості, ніжності, таємничості істинної сексуальності ! Величезний приклад для наслідування

&quot;Нещодавно усвідомила&quot;: чарівна Катерина Кухар розкрила свій секрет успіху

Скріншот коментарів (instagram.com/ekaterinakukhar_official)

Нагадаємо, Катерина Кухар в незвичайному для себе образі прикрасила обкладинку глянцю.

Раніше щаслива Катерина Кухар похвалилася значимим досягненням. Справа в тому, що США дали їй візу категорії "О-1" - віза для осіб з екстраординарними або видатними здібностями.

"Красиво і незвично": ефектна Катерина Кухар прикрасила обкладинку глянцю "Надихає і окриляє": щаслива Кухар похвалилася значимим досягненням
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